0553 313 94 23

Barış Atay'a kapak: "Fotoğraftaki köpeği bulunuz!"

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay’ın doğum yapmış çarşaflı bir kadın ile kendince dalga geçtiği küstah paylaşımına anlayacağı dilden bir cevap geldi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:04
Barış Atay'a kapak: "Fotoğraftaki köpeği bulunuz!"

Kokuşmuş komünist ideolojinin günümüzdeki kalıntılarından Barış Atay, sosyal medya hesabından yapmış olduğu provokatif paylaşımlarla tanınıyordu. Kamuoyunun büyük tepkisini çeken Atay, bir paylaşımında muhafazakar bir ailenin çocuk sevincine bile tahammül edememişti. Gezi kalkışmasında da ön saflarda yer alan terör sevici Atay, doğum yapmış çarşaflı bir kadının resmini paylaşarak "Resimdeki anneyi bulunuz" diye yazmıştı.

Müslüman bir kadının çarşafına bile tahammül edemeyen ancak kendisini topluma son derece özgürlükçü bir kişiymiş gibi lanse eden Barış Atay’a yine sosyal medyadan kapak gibi bir cevap geldi.

"FOTOĞRAFTAKİ KÖPEĞİ BULUNUZ"

Bir Twitter kullanıcısı Atay’ın doğum yapmış çarşaflı bir kadın ile ilgili yapmış olduğu küstah paylaşımı da alarak, Atay’ın köpekle çekilmiş olduğu bir resimi paylaştı ve "Fotoğraftaki köpeği bulunuz" yazdı.

Söz konusu paylaşıma çok sayıda yorum gelirken kullanıcılar "köpek" olarak Barış Atay’ı gördüklerini belirttiler.

İşte o söz konusu paylaşım;

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:04
  1. barış atay
  2. köpek
  3. çarşaf
  4. bebek

YORUM YAZ

  • kayıkayı43 dk önce
    bende baktım şimdi fotoğrafta sağda bi köpek var soldada it var.
  • zeynel abidin kandemirzeynel abidin kandemir21 dk önce
    hangisi hırlıyor ama ısırmıyosa köpek odur=))
  • mehmetmehmet25 dk önce
    ben bu resimde bir şihab renkli köpek birde domuzcuk görüyorum kesinlikle yanılmıyorum
  • güneşligüneşli59 dk önce
    AAA!köpeğin sakalları çıkmış!
  • Buldum...Buldum...59 dk önce
    Fazla aramaya gerek yok ki....iki tane kõpek ayan beyan ortada
  • burak can burak can 38 dk önce
    köpeğin tasması barış atay ın elinde. barış atay ın tasması kimlerin elinde onu tespit etmek lazım.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eylem hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü
  1. Eylem hazırlığındaki 10 terörist..
  2. Almanlar isyan etti: Erdoğan'a diz..
  3. İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın
  4. İYİ Parti toplandı! Akşener'den flaş..
  5. Gözaltına alınırken yaşamını yitiren..
  6. Bebeklerin kafa şekli nasıl olmalıdır?
  7. Göbek kordonunun işlevi nedir?
  8. A101 BİM aktüel indirim ürünleri..
  9. Ekmek zammıyla ilgili kritik açıklama!
  10. Hamilelikte varis oluşumunun nedenleri..
  11. Ekmek zammıyla ilgili kritik duyuru!
  12. AÖL 3. dönem sınav sonuçları yarın..
  13. Bebeklerde göz kayması neden olur?
  14. Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak
  15. Başkan Erdoğan'dan Adnan Oktar için..
  16. A101 aktüel 2 ağustos kampanyalı ürünler
  17. Korkunç kaza! Hamile kadının..
  18. CHP'li Edirne Belediyesi'nden pişkin..
  19. Müjde! Başvuran o paraları geri alabilir
  20. Hamileyken süt içmenin faydaları..
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?