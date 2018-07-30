Barış Atay'a kapak: "Fotoğraftaki köpeği bulunuz!"

Kokuşmuş komünist ideolojinin günümüzdeki kalıntılarından Barış Atay, sosyal medya hesabından yapmış olduğu provokatif paylaşımlarla tanınıyordu. Kamuoyunun büyük tepkisini çeken Atay, bir paylaşımında muhafazakar bir ailenin çocuk sevincine bile tahammül edememişti. Gezi kalkışmasında da ön saflarda yer alan terör sevici Atay, doğum yapmış çarşaflı bir kadının resmini paylaşarak "Resimdeki anneyi bulunuz" diye yazmıştı.

Müslüman bir kadının çarşafına bile tahammül edemeyen ancak kendisini topluma son derece özgürlükçü bir kişiymiş gibi lanse eden Barış Atay’a yine sosyal medyadan kapak gibi bir cevap geldi.

"FOTOĞRAFTAKİ KÖPEĞİ BULUNUZ"

Bir Twitter kullanıcısı Atay’ın doğum yapmış çarşaflı bir kadın ile ilgili yapmış olduğu küstah paylaşımı da alarak, Atay’ın köpekle çekilmiş olduğu bir resimi paylaştı ve "Fotoğraftaki köpeği bulunuz" yazdı.

Söz konusu paylaşıma çok sayıda yorum gelirken kullanıcılar "köpek" olarak Barış Atay’ı gördüklerini belirttiler.

İşte o söz konusu paylaşım;