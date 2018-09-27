0553 313 94 23

Fotoğraftaki ayrıntı alay konusu oldu!

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu çerçevesinde ABD Başkanı Trump’la bir araya geldi.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:21
Fotoğraftaki ayrıntı alay konusu oldu!

New York'ta gerçekleştirilen BM 73. Genel Kurulu çerçevesinde Poroşenko ve Trump, bir araya geldi. Poroşenko'nun Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko, Twitter'dan görüşme ile ilgili bir fotoğraf yayınladı.

First Lady'ler Melania Trump ve Marina Poroşenko'nun da olduğu fotoğrafta liderlerin kravat ve takım elbiselerinin aynı olduğu görüldü. Ayrıca Melania Trump ve Marina Poroşenko da silah elbiseler giymişti. 

Tsegolko, bu görüntünün ‘stratejik partner' olan iki ülkenin pozisyonlarının birliğini sembolize ettiğini ileri sürdü. Ancak bu açıklama sosyal medya kullanıcılarını bu duruma ikna etmeye yetmedi. Poroşenko ve Trump, kullanıcıların alay konusu oldu.

Bazı kullanıcılar da fotoğrafın photoshop'la elde edildiğini ve aslında Trump'ın daha önceki bir görüşmesine ait olduğunu belirtti.

 ​Poroşenko'nun Trump'tan daha kısa olduğunu bilenler de onun daha uzun görünmek için bir adım önde durduğunu yazdı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:21
  1. bm
  2. birleşmiş milletler
  3. detay
  4. ukrayna devlet başkanı
  5. pişti
  6. Pyotr Poroşenko
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mide kelepçesi taktırsak mı?
    1. Mide kelepçesi taktırsak mı?
    2. ATM'den para çektikten sonra kurşun..
    3. Dolarda büyük düşüş! 6 TL'nin altını..
    4. Borsa İstanbul’un yeni başkanı belli..
    5. Esed İdlib’de şeytanlık peşinde
    6. Günlerce tatava yapmışlardı... İntihar..
    7. Nepal'de sel felaketi 117 can aldı
    8. 'Af' çıkarsa 50 bin torbacı serbest..
    9. Binali Yıldırım'dan af açıklaması:..
    10. Otomobili derede bulunmuştu, cesedi..
    11. İstanbul'da sahte deterjan operasyonu
    12. Fed'in kararı sonrası dolarda düşüş..
    13. "15 Temmuz'da, 'Manyak mısınız ne..
    14. ABD ve İsrail, Türkiye’de yeni bir..
    15. TBMM'de 5 parti o konuda anlaştı!
    16. FLAŞ! 160 yıllık matematik problemi..
    17. 3. Havalimanı ulaşım ihalesini Otobüs..
    18. AB sınırlarında 31 milyon ürüne el..
    19. Ölen kızı için iPhone şeklinde mezar..
    20. Ermenistan'da gözaltına alınmış, bugün..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir