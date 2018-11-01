0553 313 94 23
impression

Soylu, S-70i model 2 helikopterin Jandarma'ya katılacağını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılacak S-70i model 2 genel maksat helikopterinin fotoğrafını paylaştı.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:15
Soylu, S-70i model 2 helikopterin Jandarma'ya katılacağını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılacak S-70i model 2 genel maksat helikopterinin fotoğrafını paylaştı.

Soylu, Twitter hesabında, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alınacak helikopterlerin fotoğrafına yer verdi.

“Filomuza iki kuş daha”

Bakan Soylu, "Jandarma Genel Komutanlığı envanterine 21 Kasım 2018 tarihinde katılacak S-70i model genel maksat helikopteri. Filomuza iki kuş daha." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:15
  1. Süleyman Soylu
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. helikopter

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğlence dönüşü takla atan araçta can verdiler
    1. Eğlence dönüşü takla atan araçta can..
    2. Karatay ısrarcı... "Veganlar koyun gibi"
    3. 18 günlük hasta bebeğin taşındığı..
    4. İstanbul Havalimanı'nda Taksim'den..
    5. TSK Metina'yı vurdu! 2 PKK'lı öldürüldü
    6. “Kabuklu”ya dost, “sünnetli”ye düşman..
    7. "Khabib'i bana getirin"
    8. UBER sürücüleri Erdoğan'a seslendi
    9. Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?
    10. Rusya'dan Ukrayna'ya karşı hamle! Onay..
    11. Dev derbinin hakemi beli oldu
    12. Mansur Yavaş, Akşener ve..
    13. Emekli madenciyi öldüren katillere..
    14. AK Parti MHP yerel seçimlerde neden..
    15. 15 Temmuz'la ilgili şok gerçek!..
    16. İHH Sudan'ın 250 nüfuslu köyüne camii..
    17. ‘Defedin bu sürtüğü’
    18. Mehmet Özhakesi AK Parti'in Ankara..
    19. Bakan Akar: Kazdıkları çukurlara..
    20. Mustafa Kemal’e hakaret üniversite..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri