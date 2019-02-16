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Fotoğrafçılık ve rölyef sergi açılışına yoğun ilgi

Kısa adı MELMEK olan Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde faaliyet gösteren Fotoğrafçılık ve Rölyef Kurslarına katılan kursiyerler tarafından hazırlanan eserler düzenlenen sergi ile Kayserililerin beğenisine sunuldu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:55
Fotoğrafçılık ve rölyef sergi açılışına yoğun ilgi

Kısa adı MELMEK olan Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde faaliyet gösteren Fotoğrafçılık ve Rölyef Kurslarına katılan kursiyerler tarafından hazırlanan eserler düzenlenen sergi ile Kayserililerin beğenisine sunuldu.


Sergi açılışına Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, meclis üyeleri, teşkilat mensupları, muhtarlar, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışında bir konuşma yapan Başkan Memduh Büyükkılıç; “Biz belediyeciliği sadece bir alt yapı anlayışı içerisinde ya da asfalt, park yol, temizlik olarak ele almıyoruz. Bunları zaten yapmak zorundayız. Sosyal, sportif, kültürel, sanatsal ve diğer alanlarda şehrimin ön plana çıkması bu alanlara yönelen kardeşlerimizin desteklenerek şehrimizin güzelliklerle anılmasını çok önemsiyoruz. MELMEK adeta bir okul. Her yıl yüzlerce branşta Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzle dayanışma içinde semtlerimizden gelen talepler doğrultusunda kurslar açıyor, binlerce mezun veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Onaylı sertifikalar ile kalifiye iş gücüne, aile ekonomisine katkı sağlıyoruz. Sergiler aracılığı ile kurslarımızda üretilen ürünler sergilenerek bir bakıma kursiyerlerimizin kendilerine olan öz güvenlerin daha da artmasına, bu kurslara katılmak isteyen kardeşlerimizi de teşvik ederek motivasyon sağlamayı amaçlıyoruz. Bu serginin açılmasında emeği geçen tüm öğretmen ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, hemşerilerimizin bu güzel sergiyi mutlaka gezmelerini tavsiye ediyorum” dedi.


64 adet rölyef, 19 adet fotoğraf ve 2 adet diğer bir adı ince kağıt oymacılığı olan 500 yıllık bir sanat olan kat-ı sanatı ile yapılmış eserden oluşan sergi protokol üyeleri ve davetlilerce birlikte açıldı. Sergiyi gezen heyet öğretmenler ve kursiyerlerden eserleri hakkında bilgiler aldılar. Rölyef ve Fotoğrafçılık Sergisi iki gün süre ile gezilebileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:55
  1. sergi
  2. fotoğraf
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