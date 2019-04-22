Fotoğrafçıların doğal stüdyosu: İshak Paşa Sarayı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, özellikle düğün ve nişan fotoğrafçılarının dış mekân çekimlerinde doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Topkapı Sarayı’ndan sonra ikinci büyük saray olma özelliğine sahip olan İshak Paşa Sarayı, tarihi atmosferinden yararlanmak isteyen gelin ve damatların uğrak yeri oldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte Ağrı kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan, Osmanlı İmparatorluğu’nun Lale Devri’nde inşa edilmiş en etkileyici mimari örneklerinden biri olan kartal yuvası görünümlü İshak Paşa Sarayı’na, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra özellikle düğün, nişan ve kına gecesi fotoğrafları çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Evlilik hazırlığı içindeki çiftler için atmosferiyle doğal fotoğraf stüdyosu olarak hizmet veren saray, Ağrı’nın doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile bünyesinde büyük bir turizm potansiyeli barındırıyor.

‘’Son zamanlarda çevre illerden gelen gelin damatlar yoğun oluyor’’

Doğubayazıt’ta 5 yıldır fotoğrafçılık yaptığını söyleyen İbrahim Kaya, oğlu Erdal Kaya ile birlikte bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte İshak Paşa Sarayı’nda gelin damat çekimlerine başladıklarını söyledi. Saray’da çekim yaptırmak için şehir dışından gelenlerin yoğun olduğunu belirten İbrahim Kaya, ‘’Burada gelin damat çekimleri yapıyoruz genelde. Son zamanlarda çevre illerden gelen gelin damatlar yoğun oluyor. Doğubayazıt dışında Iğdır olsun, Kars, Van olsun, bu gibi şehirlerden gelenler oluyor. Saray gelin damat çekimleri için birçok yerden daha iyi bir yer.Bu yüzden gelin ve damatların gözde yeri. Düğün sezonu bu zamanlarda başlıyor. Nisan, Mayıs, Haziran ayları genelde burada düğün çekimleri yaptığımız aylar. Doğubayazıt’ta gelin damat çekimleri genelde sarayda oluyor. Sarayın aşağı tarafında müze var. Geçen sene yapımı tamamlandı. Orada da çekimler şuanda yoğunlaştı’’ şeklinde konuştu.

‘’Sarayda bazı günler 20 çekim yaptığımız oluyor. Yaz aylarında resmen patlama yaşanıyor’’

Özellikle yaz aylarında İshak Paşa Sarayı’nda düğün sezonuyla birlikte fotoğrafçılıkta patlama yaşandığını dile getiren İbrahim Kaya, ‘’ Sarayda bazı günler 20 çekim yaptığımız oluyor. Sadece bir fotoğrafçının bir günde bile 7-10 gelin damat çekimi yapabildiği oluyor. Bu sezonda hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Çok fazla yoğunluk oluyor. Biz genelde vesikalık fotoğraflar da çekiyoruz. Kışın gelin damat çekimi çok nadir oluyor. Haftada bir, iki hafta da bir ya oluyor ya olmuyor. Ama sezonda yani yaz aylarında resmen patlama yaşanıyor diyebilirim’’ ifadelerini kullandı.