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Fotoğraf yarışmasında güzel eserler ortaya çıktı

Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) ile birlikte düzenlediği "Hayat Tepebaşı’nda" isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belli oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 15:26
Fotoğraf yarışmasında güzel eserler ortaya çıktı

Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) ile birlikte düzenlediği "Hayat Tepebaşı’nda" isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belli oldu.


Tepebaşı Belediyesi ve EFSAD işbirliğinde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmada Tepebaşı ilçesindeki doğal, kültürel ve sosyal yaşamı anlatan kareler yarıştı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Neslihan Özcan ve EFSAD temsilcilerinden oluşan jürinin zorlu değerlendirmesinin ardından 5 eser birincilik ödülünü paylaşırken 31 eserde sergilemeye değer bulundu.


Yarışmada Haadi Mousavi, Nilgün Temel, Levent Akkuş, Taner Erişti ve Evren Çelikel 48 yarışmacının 300’e yakın eserinin arasında birinciliği paylaşan isimler oldu. Konu ile ilgili konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi fiziki şartları yaşanabilir hale getirmenin yanı sıra kent yaşamına, sosyal hayata, çevre ve yeşil enerjiye, akıllı kent uygulamalarına dair pek çok proje ile yurttaşların büyük ilgisini çekiyor. Yurt içi ve dışı gezginlerinin gözünde Tepebaşı, ’Hayat Tepebaşı’nda’ sloganı ile anılmaya başladı. Yarışmamıza katılan tüm yurttaşlarımıza, Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği’ne ve jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:26
  1. fotoğraf
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  3. sergi

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