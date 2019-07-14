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Fotoğraf tutkunları Misi’de buluştu

Bursa’nın tarihi Misi Mahallesi, Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Nilüfer Fotoğraf Şenliği’ne ev sahipliği yaptı.

14 Temmuz 2019 Pazar 20:54
Fotoğraf tutkunları Misi’de buluştu

Bursa’nın tarihi Misi Mahallesi, Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Nilüfer Fotoğraf Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. 3 gün süren şenliğe fotoğraf tutkunlarının ilgisi yoğun oldu.


Nilüfer Belediyesi’nce bu yıl ilk kez düzenlenen Nilüfer Fotoğraf Şenliği dolu dolu etkinliklerle geçti. 3 gün süren, Bursa’dan ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen fotoğraf sanatçılarını, fotoğraf severlerle buluşturan etkinlikte doğa yürüyüşleri, söyleşiler, yetişkinler ve çocuklar için fotoğraf atölyeleri düzenlendi.


Şenliğin ikinci gününde Misi Meydanı’nda toplanan yürüyüş grubu, Mysia Yolları’nı kullanarak Dağyenice Göleti çevresinde doğayı fotoğrafladı. Günün ikinci etkinliginde Fujifilm foto atölyesi gerçekleştirildi. Fujifilm eğitmenleri tarafından katılımcılara fotoğraf makineleri ve aynasız makineler hakkında genel bilgi verildikten sonra uygulama çalışması yapıldı. Atölyeye katılanlar misi sokaklarını gezerek tarihi mekanları fotoğrafladılar. Nilüfer Belediyesi Sanat Evi’nde Murat Germen’in Fotoğrafın Tür ve Halleri konulu söyleşisi düzenlendi.


Zengin içeriğiyle her yaştan fotoğraf tutkununu kendisine çeken şenlik kapsamında, çocuklar İçin anlatı ve fotoğraf atölyeleri de düzenlendi. Dilber Koç’un düzenlediği atölyede çocuklar kendilerine gösterilen fotoğraflara yakından bakarak ilk akla gelen düşüncelerini paylaştı, fotoğrafın öncesini ve sonrasını farklı nesnelerle yorumladı.


Şenlik programı kapsamında “Yapay ışık kaynaklarıyla portre” konulu eğitim verilirken, Fotoğraf Tarihçisi ve Yazar Engin Özendes’in moderatörlüğünde “Dün, Bugünve Gelecek Bağlamında Fotoğraf Sanatıve Müzeler” isimli panel düzenlendi. Panel konuşmacılarından Fotoğraf Sanatçısı Cengiz Akduman fotoğraf sanatının Türkiye’de geldiği noktayı eleştirel bakış açısıyla yorumladı. Akduman “Türkiye’de, ne yazık ki dünyadaki gelişmeyi ve bakış açılarını yakalamaktan uzak bir fotoğraf anlayışı var. Ülkemizde‘yarışma fotoğrafçılığı’ şeklinde ifade edebileceğim bir akım oluşmaya başladı. Standartlarımız çok düşük ve ne yazık ki dijital fotoğrafçılık dijital ishale dönüşmüş durumda. Genç kuşaklara aktarım anlamında ise sadece geziye katılan genç fotoğrafçılar yetişiyor gibi görünüyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu da tüm bu olup bitene bu seyirci kalmış durumda” diye konuştu.


Panel’in diğer konuşmacılarından Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, merkezin kuruluş süreci ve “Islık Çalan Adam” isimli sergi,Mert Rüstem de Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi oluşumu hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 20:54
  1. fotoğraf
  2. sanat
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