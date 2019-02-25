Fotoğraf sanatçısı Beşli, Kars tanıtımında sınırları aştı

Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan eşliğinde Kars’a gelen yabancı konuklarını ağırladı.

Sosyal medya üzerinden Özgen Beşli ile irtibat kuran Büyükelçi Yazgan, Gürcistan’daki diğer misyonlarda görev yapanmevkidaşları ve diplomatlarla Kars’a geldi.

2 gün boyunca Kars’ın tarihi ve doğal güzelliklerini Özgen Beşli’nin mihmandarlığıyla keşfeden heyet,Kars merkezde gezilip görülecek tarihi turistlik yerleri gördü.Heyet, gezinin ilk gününün akşamında, Kars’a özgü yöresel tatlardan oluşan bir akşam yemeği eşliğinde Kafkas dansları gösterisi izledi.

İtalya, İsveç, Avusturya ,Amerika, Litvanya ve Hollanda’nın, Gürcistan’a atadığı büyükelçilerve diplomatlardan oluşan heyet,gezinin ikinci gününde Selim’in Kekeç köyünde cirit gösterilerini izledi. Ardından Çıldır Gölü’nü gören heyet daha sonra Tiflis’e hareket etti.

Serhat Şehri Kars’ın tanıtımında gönüllü kültür elçisi gibi çalışanÖzgen Beşli, böylece sanatın gücünükendi objektifiyle sınır ötesine taşımış oldu. Beşli, kişisel sanat galerisinde yaptığı sunumlarve özgün fotoğraflarından oluşan sergi eşliğinde Gürcistan’daüst düzey diplomatik görevlerdebulunanheyete unutamayacakları bir hafta sonu yaşattı.