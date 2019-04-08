0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

Isparta’nın Atabey ilçesinde offroad tutkunu genç fotoğraf çekilmek isterken içinde bulunduğu araç gölette suya gömüldü.

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:25
Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

Isparta’nın Atabey ilçesinde offroad tutkunu genç fotoğraf çekilmek isterken içinde bulunduğu araç gölette suya gömüldü. Bir anda gölete uçan aracın içindeki sürücü boğulmaktan son anda kurtulurken, offroad aracı da bölgede diğer araçlar yardımıyla halatla çekilerek bulunduğu yerden çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, bugün Atabey ilçesindeki Atabey Göleti’nde meydana geldi. Her pazar bir araya gelerek bölgede offroad yapan yaklaşık 35 kişilik grup, rutin etkinlik ve mangal partisini gerçekleştirdikten sonra dönüş için hazırlığı geçti. Gruptaki offroad tutkunlarından Mehmet Eskici, etkinlik sonrasında 4x4 aracıyla Atabey Göleti kıyısında fotoğraf çektirmek için aracının iki ön lastiğini suya indirdi.


Macera tutkunu Eskici’nin direksiyonda olduğu sırada araç bir anda gölete doğru sürüklendi. Eskici, suya gömülmemesi için büyük çaba harcadığı araç sürücüsüyle birlikte bir anda suya gömüldü.


Fotoğraf merakı yüzünden faciayla sonuçlanmak üzere olan olayı gören çevredekiler, hemen yardıma koştu. Aracın içinde kalan Eskici, kendi imkanlarıyla göletten çıkarak kurtulurken, suya düşen offroad aracı da bölgedeki diğer offroad araçları yardımıyla göletten güçlükle çıkarılabildi.


Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken aracın ön camının patladığı belirtildi.


Yaşananları başka bir cep telefonu kamerasına anlatan Eskici "Arabanın tekerini suya sokmak için ön ön girdim, frene basında soluğu suyun içinde aldım" dedi.


Anlatımın ardından macera tutkunları arkadaşlarına alkışlarla destek verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:25
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tanzim bitince fiyatlar tekrar arttı!
    1. Tanzim bitince fiyatlar tekrar arttı!
    2. Küresel iklim değişikliğine dikkat..
    3. (Özel) Yargıtay’dan gelinleri..
    4. Güvenli İnternet Tır’ı Isparta’da
    5. Irak'ta yüzlerce aile su baskını..
    6. Muğla’da HTŞ terör örgütü şüphelisi..
    7. (Özel) Şile yolunda motosikletli..
    8. Böbrek nakli olan kadın 6 yıl sonra..
    9. 'İnternette 'beğeni sevdası' sigarayla..
    10. Yahudilerden Trump’a protesto: Firavun
    11. İstanbul'a 20 butik tipi aile sağlık..
    12. Ağrı Amatör Liginin Şampiyonu Patnos..
    13. (Özel) Pendik’te dereye uçan araçtan..
    14. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    15. Palandöken Kartalları Final İçin..
    16. Trump skandal kararı nasıl aldığını..
    17. U12 İzmir Cup’a tam not
    18. Başkan Arıkan, “Ortak akılla hareket..
    19. Çocukların park sefası
    20. Döviz kurları
    21. İngiltere’de bulamadığı şifayı..
    22. Tekirdağ’da 45 kaçak göçmen yakalandı
    23. Elazığ’da 25 bin TL’lik malzeme çalan..
    24. Batı Yaka, Filistin’in! Türkiye’den..
    25. Kars Valiliği’nde açıklama
    26. BEDAŞ, ışıklarını söndürerek ‘yeni bir..
    27. Jakuzide korkutan yangın
    28. 'İnme Timi' ile ömür boyu felçli..
    29. Babacan Holding 2019'da hedef büyüttü
    30. Bakan Gül: Yürütme değil, YSK söz sahibi
    Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi öldü
    Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi öldü
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!
    İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti