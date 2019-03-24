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Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı!

Bir kadın, Meriç Nehri kenarında fotoğraf çektirirken suya düştü.

24 Mart 2019 Pazar 12:51
Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı!

Meriç Nehri kenarında fotoğraf çektirirken nehre düşen kadın, çevredeki vatandaş tarafından kurtarıldı.

İstanbul'dan kente turla gelen bir grup arkadaş, Meriç Köprüsü manzarasıyla fotoğraf çektirmek üzere nehir kenarına indi.

Bu sırada gruptakilerden biri nehre düştü.

Akıntı nedeniyle kısa sürede 400 metre kadar sürüklenen kadını görenler, tutunabilmesi için nehre sandalyeler attı.

Bu sırada durumu gören Arif Bahçecik, nehre atlayarak kadını kurtardı.

Kıyıya alınan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:51
  1. İstanbul
  2. boğulma
  3. EDİRNE
  4. nehir

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