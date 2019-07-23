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Fotoğraf albümü gibi kahvehane

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23 Temmuz 2019 Salı 09:18
Fotoğraf albümü gibi kahvehane

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Tamzara köyünden çıkan değerlerin ve ölenlerin fotoğrafları, köy kahvehanesinde oluşturulan panoda sergileniyor


Kahvehane işletmecisi Faruk Akın, köyden çıkmış değerlerin ve vefat eden vatandaşların fotoğraflarını uzun yıllardan bu yana işletmesindeki panoda sergiliyor.


Kendisinden önceki kahvehane geleneğini kendisinin de devam ettirdiğini anlatan Akın “Benden önceki kahvehane sahibi bu panoları oluşturmuş bu geleneği ben de devam ettiriyorum. Kahvehanenin duvarında yer alan fotoğraflarda vefat edenlerle birlikte bu köyden yetişmiş olan akademisyenler, idareciler, sanatçılar gibi bir çok değerler yer almaktadır. Bu kahvehanede yer alan yüzlerce fotoğrafaynı zamanda köyümüzün bir hafızası gibidir.” dedi.


Köylülerin fotoğraflarına baktıkça ölenlerin anılarını yad ettiğini ve dua ettiklerini söyleyen köy sakinlerinden Hasan Yücel ise “İnsanlar bu fotoğraflar sayesinde geçmişlerini ve geleceklerini hatırlıyor. Köy için bir hatıra sonuçta. Bu insanlar yine kahvehaneye gelecek gibi hatıralarımız canlanıyor. Dışardan köyümüze gelenler ise köyümüzden yetişmiş olan değerleri tanıma imkanı buluyor. Bu geleneğin devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:18
  1. fotoğraf
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