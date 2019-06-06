"Fosil yakıtlar yer altında bırakılmalı"

İSTANBUL (AA) - Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, fosil yakıtlar uğruna dünyada yaşamın yok olmasına izin vermemek gerektiğini belirtti.

Bayram, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hava kirliliğinin en önemli kaynaklarının, ısınma, trafik ve sanayi faaliyetleri nedeniyle atmosfere salınan zararlı toz ve gazlar olduğunu aktararak, ozon, azot oksitleri, kükürt dioksit, karbon monoksit ve değişik partiküllerin bunların başında geldiğini kaydetti.

Dünyada her 10 kişiden 9'unun kirli hava soluduğunu savunan Bayram, sağlıksız havanın solunmasının da solunum, kalp ve damar ile akciğer kanseri gibi hastalıklara yol açtığını, özelikle çocuklar, yaşlılar, yoksullar ve hastaların bundan daha çok etkilendiğini vurguladı.

Bayram, özellikle 2,5 mikrondan küçük partiküllerin başta KOAH ve astım gibi kronik solunum yolu ve kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastaneye yatışlarda, bu hastalıklara ve akciğer kanserine bağlı ölümlerle ilişkili olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Enerji, trafik ve kentsel dönüşüm konularında Sağlık Etki Değerlendirmesi yapılması mutlaka zorunlu olmalıdır. Hava kirliliğinin temel nedenlerinden birisi olan enerji konusunda enerji arzı yerine talebi yöneten ve yönlendiren, dağıtımda enerji kaybını, enerji verimliliği ve tasarrufunu önceleyen, tümüyle yenilenebilir ve karbonsuz bir enerji sistemini planlayan ve toplumsal katılım ile yerel, yerinden yönetimi vurgulayan bir enerji politikasını hayata sokmak yerinde olacaktır."

Hava kirliliğinde partikül açısından Ardahan'ın geçen yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği sınır değerleri aşmayan tek il olduğuna, Kahramanmaraş, Iğdır, Mersin ve Manisa'da kirlilik oranının yüksek çıktığına işaret eden Bayram, hava kirliliğini yaratan temel kirleticilerin ulusal tüm istasyonlarda ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

- "İklim değişikli, insanlığı kıyamete sürükleyecek"

Prof. Dr. Hasan Bayram, kömür, petrol ve doğal gaza dayalı enerji sistemlerinin, hem halk sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden hava kirliliğine hem de dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğine yol açtığını ifade ederek, gerek ulusal gerekse küresel düzeyde ulaşılan verilerin, insanlığı kıyamete sürüklediğini anlattı.

Son zamanlarda öğrencilerin Greta Thunberg'in öncülüğünde gerçekleştirdiği okul boykotlarına değinen Bayram, şunları kaydetti:

"Fosil yakıtlar yer altında bırakılmalıdır. Gezegenimizin dört bir yanında doğadan yana yeni bir dünya düzeni arayışlarının olmasını, fosil yakıtların yerini güneş ve rüzgar gücünün almasını, yerel ekonomilerin güçlendirilerek istikrarlı hale getirilmesini mutlulukla karşılıyor ve bu konuda üzerimize düşecek her türlü katkıyı vereceğimizi taahhüt ediyoruz.Hayat nefesle başlar. Nefes alabilmek için sağlıklı bir dünyaya ve sağlıklı bir atmosfere ihtiyaç var. Dünya yoksa yaşam da yoktur.Fosil yakıtların uğruna bu dünyada yaşamın yok olmasına izin vermeyelim."