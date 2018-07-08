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Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi sorunları meydana getirir?

Fosfor düşüklüğü nedir? Nasıl tedavi edilir?

08 Temmuz 2018 Pazar 22:37
Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi sorunları meydana getirir?

Fosfor düşüklüğü böbreklerin süzme yaparak insan vücudundan attığı fosforun, besin aracılığı ile insan vücuduna alınan fosfordan az olduğunda anlaşılmaktadır. Bu sorun aşağıdaki durumlara yol açabilir;

Şiddetli düzeyde kabızlık

İshal

Kusma

Mide bulantısı

Kaslarda ağrı

Fosforun seviyesinin düşmesi belli başlı etkenlerden dolayı meydana gelir. Bunlar;

Mineral dengesizlikleri; kanda yer alan potasyum, sodyum ve kalsiyum tarzındaki elektrolitler insanlar için hayati görev taşır. Kalsiyum fazlalığı, magnezyum dengesizlikleri ve D vitamini eksikleri fosforun değerinde düşme yapar.

Bazı hastalıklar; ağır metalden zehirlenme, dent hastalığı, fanconi hastalığı, şiddetli yanık, uzun süreli ishal ve hiperparatiroidizm düşüklere nden olabilmektedir.

Fosforun düşmesi durumunda kısa süre içinde tedavisi yapılmalıdır. Değerlerinin belirlenmesi kanda yapılacak olan testle ortaya çıkar. Ani şekilde ortaya çıkmayan devam eden fosfor düşüklüğünde en sağlıklı tedavisi gıda tüketimin düzenli yapılmasıdır. Bundan kaynaklı olarak kuruyemiş ve süt tarzında yiyecekler tüketilmelidir. Fosfor tabletleri düzeni kullanılabilir. Ani şekilde ortaya çıkan sorunlarda damar yolu vasıtası ile elektrolit sıvı verilmesi gerekebilir.

Fosfor miktarının tıp dilindeki ismi fosforemidir. Fosfor eksikliğinin tıp dilindeki ismi de hipofosforemidir. Kanda bulunan fosfor eksiklikler birçok soruna sebep olabilmektedir.

Sinirsel hastalıklar; fosfor eksikliği kişilerde nadir şekilde meydana gelir. Bu sorun meydana geldiği zaman ilk başta oluşan hastalıklar karıncalanma, vücutta uyuşma, öfkeye ve buna benzer sinirsel tarzda hastalıklardır.

Kemik ve kas hastalıkları; fosfor eksikliği kişilerin kemiklerinde güçsüzlüklere, kaslarda zayıflamaya ve kalp konusunda problemlerin yaşanmasına yol açar. Bu sorunları yaşamamak adına mutlaka uzman hekimin önerdiği her şey düzenli şekilde yapılmalıdır.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 22:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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