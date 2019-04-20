Foseptik çukuruna düşen köpek yavrularının yardımına itfaiye yetişti

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde foseptik çukuruna düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Büyük Ağrı Mahallesi Festival Caddesi'nde metruk bir evin bahçesindeki foseptik çukurundan köpek havlaması duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, el feneriyle köpek yavrularının yerini tespit ettikten sonra, çukurun üzerindeki mermeri kaldırdı. Portatif merdivenle 3 metre derinliğindeki çukura giren itfaiye eri, 5 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından çukurun üzerini tamamen kapattı. İtfaiye eri Mehmet Unus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine evin bahçesine geldiklerini belirterek, "Vakit kaybetmeden gerekeni yaparak, köpek yavrularını kurtardık." dedi.

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