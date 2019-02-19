Forum Mersin, sevenleri sinemada buluşturdu Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nin ’Sevgililer Günü’ne özel kampanyası kapsamında, 13-17 Şubat tarihleri arasında alışveriş yapan aşıklar, çift kişilik sinema bileti kazandı.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nin ’Sevgililer Günü’ne özel kampanyası kapsamında, 13-17 Şubat tarihleri arasında alışveriş yapan aşıklar, çift kişilik sinema bileti kazandı.

Forum Mersin, bu yıl ’Sevgililer Günü’nde misafirlerine romantik bir sürpriz yaptı. 13-17 Şubat tarihleri arasında Forum Mersin’in düzenlediği ’İki gönül birse sinema bileti Forum Mersin’den hediye’ kampanyası kapsamında, aynı gün içinde tek seferde yapılan 150 TL ve üzeri alışverişler, anında çift kişilik sinema biletine dönüştü.

Forum Mersin’in yoğun ilgi gören bu romantik sürprizi, aşıkları benzersiz bir alışveriş deneyiminden sonra sinemada buluşturdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.