Forum Magnesia baharı dans ederek karşıladı
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, düzenlediği dans gösterisiyle baharı karşıladı.06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:08
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, düzenlediği dans gösterisiyle baharı karşıladı.
Baharın gelişi dolayısıyla Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezinde dans gösterisi düzenlendi. Magnesia Dans Topluluğu tarafından düzenlenen 1 saatlik gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Tango, salsa ve halk oyunlarının yer aldığı gösteri sonrası topluluk uzun süre alkışlandı.
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