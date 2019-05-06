Forum Magnesia baharı dans ederek karşıladı Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, düzenlediği dans gösterisiyle baharı karşıladı.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, düzenlediği dans gösterisiyle baharı karşıladı.

Baharın gelişi dolayısıyla Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezinde dans gösterisi düzenlendi. Magnesia Dans Topluluğu tarafından düzenlenen 1 saatlik gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Tango, salsa ve halk oyunlarının yer aldığı gösteri sonrası topluluk uzun süre alkışlandı.

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