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Forum Kayseri ziyaretçileri için futbol coşkusu her yerde

Yıl boyu kaliteli ve keyifli etkinlikler düzenleyen Forum Kayseri, 13-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği özel kampanya kapsamında ziyaretçilerinin futbol keyfine keyif katacak Digiturk Play Süper Lig Hafta Sonu Paketi’ni hediye ediyor.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:42
Forum Kayseri ziyaretçileri için futbol coşkusu her yerde

Yıl boyu kaliteli ve keyifli etkinlikler düzenleyen Forum Kayseri, 13-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği özel kampanya kapsamında ziyaretçilerinin futbol keyfine keyif katacak Digiturk Play Süper Lig Hafta Sonu Paketi’ni hediye ediyor.


Kampanya süresince aynı gün içinde toplam 400 TL ve üzeri alışveriş yapanların faydalanabileceği bu coşkulu hediye için, Forum Kayseri’ye davetlisiniz. Ziyaretçilerinin bahar alışverişlerini coşkulu bir sürprizle taçlandıran Forum Kayseri, 13 - 21 Nisan 2019 tarihleri arasında, aynı gün içinde toplam 400 TL alışveriş yapanlara anında Digiturk Play’den Süper Lig Hafta Sonu Paketi hediye edecek. Stoklarla sınırlı bu özel kampanyaya katılmak, alışveriş ve futbol keyfini bir arada yaşamak isteyen herkes, Forum Kayseri’ye davetli.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:42
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