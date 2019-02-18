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Forum Diyarbakır AVM iki çifti tatile gönderiyor

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi, Sevgililer Günü’ne özel düzenlenen ve iki gün süren yarışma tamamlandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:50
Forum Diyarbakır AVM iki çifti tatile gönderiyor

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi, Sevgililer Günü’ne özel düzenlenen ve iki gün süren yarışma tamamlandı. Yarışmayı kazanan Fırat-Hicran Ayhan ve Ömer-Nimet Yavuz çifti 2 gece 3 gün sürecek olan Abant tatili kazandı.


Kapılarını 10 Haziran 2015’te Diyarbakır halkına açan Forum Diyarbakır AVM, açıldığı ilk günden itibaren kazandırmaya devam ediyor. Ziyaretçilerine, ferah bir ortamda alışveriş deneyimi yaşatan AVM, 3 yıl boyunca yapmış olduğu, etkinlikler, kampanyalar, konserler, imza günleri, sosyal sorumluluk projeleri ve ziyaretçilerine kazandırdığı sayısız hediyelerle Diyarbakır’da fark oluşturmaya devam ediyor. Forum Diyarbakır AVM, Sevgililer Günü’nde de kazandırmaya devam etti. İki gün gün süren yarışmada Fırat-Hicran Ayhan ve Ömer-Nimet Yavuz çifti Bolu Büyük Abant’ta 2 gece 3 gün tatil fırsatı kazandı. Yarışmaya katılan 150 çiftte 50 lira değerinde giyimi çeki, 200 çifte ise sinema bileti verildi.


Abant tatilini kazanan çiftlerden Ömer Yavuz, etkinliğe Batman’dan katıldığını dile getirerek, hafta sonunu değerlendirmek için Diyarbakır’a geldiğini ve Form Diyarbakır’daki kampanyaları gördükten sonra şanslarını denemek için AVM’ye başvurduklarını söyledi.


Nimet Yavuz ise mutlu olduklarını ve organizasyonu yapanlara teşekkür ettiklerini dile getirerek, "Çok teşekkür ederiz, tatile ihtiyacımız vardı. Pinpon topu yarışmasında çok kolay kazandık" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:50
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