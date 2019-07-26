Forum Diyarbakır AVM dev kadrosuna bir yenisini daha ekledi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Forum Diyarbakır AVM bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna bir yenisini daha ekledi.

Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır’ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Diyarbakır AVM, Mını Sou markasını alarak büyümeye devam ediyor. Mağaza yetkilisi Emir Altındağ, markalarının birçok yaş grubuna hitap ettiğini kaydetti. Altındağ, “Markamız dijitalden ev tekstiline, yaşama ve birçok ürün demini içeren güzellik, sağlık, kozmetik gibi markaları içeriyor. 6 binden fazla ürünü olan bir Japon markası. Bu markayı öncelikle Diyarbakır’a kazandırdığımız için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Umarım Diyarbakır için hayırlı olur. Hepimiz için güzel bir mağaza oldu. Umarım güzelde sonuçlanır" dedi.