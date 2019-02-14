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Forum Çamlık’ta ’Sevgililer Günü’ne özel tango gösterisi

Denizli’nin önde gelen alışveriş merkezlerinden Forum Çamlık AVM’nin düzenlediği 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tango gösterisi büyük beğeni topladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:36
Forum Çamlık’ta ’Sevgililer Günü’ne özel tango gösterisi

Denizli’nin önde gelen alışveriş merkezlerinden Forum Çamlık AVM’nin düzenlediği 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tango gösterisi büyük beğeni topladı.


Denizli’nin Pamukkale ilçesinde hizmet veren ve kentin önemli alışveriş merkezlerinden olan Forum Çamlık AVM, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Tango eğitmeni ve performans sanatçıları Elif Yıldan ile Mehmet Lütfi Elmas’ın sahnelediği tango gösterisi, meraklı ve hayran bakışlar altında izlendi. Gösteriye müşteriler yoğun ilgi gösterdi, fotoğraf ve video çekti. Ayrıca AVM’nin dört bir yanı sevgililer gününe özel dekorlarla süslendi.


Tango eğitmeni ve performans sanatçıları Mehmet Lütfi Elmas, Forum Çamlık’a gelen misafirlere sevgililer gününe özel bir an yaşatmak istediklerini belirtti. Denizli’nin ve Forum Çamlık AVM’nin sanata yatkın olduğunu aktaran Elmas, Forum Çamlık’a sanata ve sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Aşkın farklı şekillerle yansıtılması gerektiğine inandığımız için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.


Gösteriyi izleyen Feyzullah Nihaiözbey isimli vatandaş ise, Denizli’de bu tür gösterilere pek rastlayamadıklarını ancak Forum Çamlık’ın 14 Şubat Sevgililer Günü’nü anlamlı kılmak için yaptığı bu etkinliği beğendiğini söyledi. Nihaiözbey, bu tür gösterilerin artmasını umduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:36
  1. sanat
  2. fotoğraf

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