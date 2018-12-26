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FOREO LUNA 2 ve LUNA mini 2, n11.com'da

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:15
FOREO LUNA 2 ve LUNA mini 2, n11.com'da

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, yüz temizleme cihazlarıyla adından sıkça söz ettiren İsveç menşeli güzellik teknolojisi markası FOREO’nun LUNA 2 ve LUNA mini 2 serilerini satışa sundu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO’nun cilt bakımında sunduğu inovatif ürünlere devrim niteliğinde yeni nesil bir seri eklendi.

Son günlerde kadın erkek herkesin cilt bakımında sözünü ettiği bir marka haline gelen FOREO’nun LUNA 2 ve LUNA mini 2 serileri, n11.com'da satışa sunuldu.

3 gün gibi kısa bir sürede daha parlak, yumuşak ve ışıl ışıl bir cilt vadeden LUNA 2, yumuşak silikon temas noktalarıyla dakikada 8 bine kadar T-Sonic titreşim vererek derinlemesine ve nazik bir temizlikle kir, yağ ve makyaj kalıntılarını yüzde 99,5 oranında söküp atıyor, gözenekleri açıyor.

LUNA 2'nin başlığının arka yüzündeki anti-aging sistemi, kırışıklığa yatkın bölgelere daha düşük frekansta titreşim vererek ince çizgi ve kırışıkların görünümünü azaltırken, cilde sıkı ve esnek bir görünüm kazandırıyor.

Yeni nesilde yüzde 50 daha büyük temizleme yüzeyi başlığı ve yüzde 26 daha uzun temas noktalarıyla üç bölgeli yüz temizleme cihazı-LUNA mini 2 ise kişiye özel temizlik için 8 ayrı titreşim yoğunluk ayarıyla derinlemesine ve hassas bir temizlik sunuyor.

Erkeklere özel tasarlanan LUNA 2 for MEN de gelişmiş T-Sonic yüz temizleme ve anti-aging modlarıyla derinlemesine temizleyerek cildi pürüzsüz bir tıraşa hazırlarken, canlı, taze ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:15
  1. n11.com

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