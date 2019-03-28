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Ford Trucks güç ve performansı motor sporları heyecanı ile sunuyor

Ford Trucks Genel Müdürü Serhan Turfan:- "Ford Trucks olarak, bir yandan yurt içi ve yurt dışında motor sporları organizasyonlarını destekliyor bir yandan motor sporlarına mühendislik anlamında yatırım yapıyoruz"

28 Mart 2019 Perşembe 16:59
Ford Trucks güç ve performansı motor sporları heyecanı ile sunuyor

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, ağır ticari araç markası Ford Trucks ile gelecek dönemde motor sporlarına verdiği desteği daha da ileriye taşıyacağını duyurdu.

Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, Ford Trucks güç ve performansı şimdi de motor sporları heyecanı ile sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Genel Müdürü Serhan Turfan, yurt içi ve yurt dışında en prestijli motor sporları organizasyonlarına destek sunarak DNA'larındaki performansı pistlere yansıtacaklarını belirterek, Ford Trucks olarak, gelecek dönemde motorsporları, yarışlar ve farklı performans sporlarına verdikleri destekleri yeni bir inisiyatif altında toplayacaklarını kaydetti.

Turfan, "Bundan sonra motor sporları dahil performans sporlarına olan desteğimizi çok daha güçlü bir şekilde iletişim kanallarını da kullanarak ‘Powered by Ford Trucks’ şemsiyesi altında gerçekleştireceğiz. ‘Powered by Ford Trucks’ platformumuzu bu vesileyle sizlerle ilk kez burada paylaşmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir kamyon üreticisi olarak, biraz da kendi kulvarlarının dışına çıkarak motor sporlarına katkı sunduklarını ifade eden Turfan, şunları söyledi:

"Ford Trucks olarak, bir yandan yurt içi ve yurt dışında motorsporları organizasyonlarını destekliyor bir yandan motor sporlarına mühendislik anlamında yatırım yapıyoruz. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından Orta ve Doğu Avrupa’da büyümemizi devam ettiren uluslararası bir marka olarak, motor sporları kurumsal vizyonumuzu destekliyor. Bu bakış açısıyla Ford Trucks olarak, Ford’un güç ve performans yaklaşımı ile yer aldığı tüm platformlarda bulunmayı önemli buluyoruz. Ford Motosport Türkiye, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), ve Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki (WRC) sponsorluklarımız ve verdiğimiz destekler bu stratejimizin en önemli parçası.

Motor sporları, özellikle yurt dışı pazarlarda marka bilinirliğimizin artırılması ve yeni F-MAX’in güç ve performans imajı ile bütünleştirebileceğimiz bir alan. Motor sporlarına dünyanın en önemli 4 yarış organizasyonunda WEC, WRC, Dakar ve ETRC olmak üzere katkı ve yatırım yapıyoruz. Bu alandaki ilk ortaklığımızı Ford Chip Ganassi Racing yarış takımı ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yaptık ve 3 yıldır verdiğimiz desteğe devam ediyoruz. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödüllü yeni F-MAX araçlarımızı da nisan ayında Ford Chip Ganassi yarış takımına teslim ediyoruz."

Turfan, VDR Truck Racing’e verdikleri desteği ise 2018'in sonunda, yeni bir iş birliği ile daha ileriye taşıdıklarını dile getirerek, "Bu iş birliği kapsamında mühendislerimizin geliştirdiği Ford Trucks kamyonlarımız, ilk kez dünyanın en zorlu rallilerinden biri olan Dakar Rallisi’nde yarıştı. Ford Trucks’ın sahip olduğu araç üretim tecrübesi ve mühendislik yeteneğini motorsporlarına ilk kez Dakar 2019 ile taşıdık. Mühendislerimizin geliştirdiği araçlar Dakar 2019’a katıldı. Büyük bir heyecanla Dakar’da katıldığımız bu ilk yarış bizim için aslında bir öğrenme süreci oldu." bilgisini verdi.


- "Ülkemizde bu gibi desteklerin başka bir örneği yok"


Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ise Ford Otosan mühendislerinin dünyanın en zorlu yarışı için geliştirdiği iki özel Ford Trucks kamyonunun motorsporları dünyası için bir ilk niteliğinde olduğunu belirterek, "Ford Trucks’ın dünyanın en zorlu off-road maratonu olan Dakar Rallisi’ne katılım göstermesi, WRC ve ETRC’e destek vermesi motorsporlarına verilen önemin kalıcı olduğunu vurgulaması açısından da çok önemli. Ülkemizde bu gibi desteklerin başka bir örneği yok. Castrol Ford Team Türkiye olarak, bu katkıları oldukça önemli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:59
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