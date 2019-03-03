Ford Trucks, global büyümesini Rusya'da yeni 3S tesisiyle sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan’ın son olarak Batı Avrupa ülkeleri dahil uluslararası pazarlarda büyümesine devam eden ağır ticari markası Ford Trucks, Rusya’nın ağır ticari sektörünün önde gelen şirketlerinden Turbotrucks ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği anlaşmasının ardından ilk 3S tesisini başkent Moskova’da hizmete açtı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 60 yıla yakın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, Rusya’daki partneri Turbotrucks ile iş birliği kapsamında ilk 3S tesisini Moskova’da hizmete sundu.

Basın toplantısında Turbo’s Hoet Global Üst Yöneticisi (CEO) Piet Wauters, Turbotrucks Yönetim Kurulu Üyesi ve Rusya Genel Müdürü Serge Van Hulle, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ve Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman hazır bulundu.

Rusya pazarına ilk kez 2007 yılında giren Ford Trucks’ın Rusya’daki tek yetkili distribütörü olan Turbotrucks iş birliğiyle Moskova’da açılan 3S tesiste müşterilere kamyon satış, servis ve yedek parça hizmetleri bir arada sunulacak. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü Yeni Ford Trucks F-MAX de Avtotor iş birliği ile Rusya’da üretilecek ve çok yakında Rusya’da müşterilerle buluşacak.





- "Rusya pazarı, 100 bini aştığında Avrupa dahil en büyük pazar olacak"





Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, açılışta yaptığı değerlendirmede, Rusya pazarına girmeye ilk kez 2007 yılında karar verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki yakın ekonomik ve sosyal ilişkiler sebebiyle Rusya pazarına girme kararını hiç zorlanmadan aldıklarını aktardı.

Yenigün, şunları kaydetti:

"Pazarın büyüklüğü, sahip olduğu potansiyel ve markamızın ürün gamını konumlandırmamız için barındırdığı fırsatlar bu kararımızı daha da kolaylaştırdı. Rusya, bugün dünyadaki en büyük 6. ekonomi konumunda, 2-3 yıl içinde ağır ticari pazarının 100 bin adedi aşması bekleniyor. Rusya pazarı, 100 bini aştığında Avrupa dahil en büyük pazar olacak. 2018 Nisan ayından bu yana partnerimiz olan Turbotrucks’ın otomotiv sektöründeki 45 yıllık tecrübesi ile Rusya pazarı özelinde sahip olduğu 25 yılı aşkın deneyim bize burada çok önemli katkılar sundu ve sunmaya devam edecek. Özellikle yaygın servis ağı ve yedek parça dağıtım ağı ile önemli bir ilerleme sağladık. Bugün geldiğimiz noktada, bir yıldan az bir sürede 9 farklı şehirde müşterilerimize kaliteli servis hizmeti verebilmek ve ihtiyaç duyulan parçaları hızlıca müşterilerin hizmetine sunabilmenin büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Partnerimiz Turbotrucks'ın markamızı Rusya'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, yeni tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum."





- 2019, Ford Trucks için Rusya özelinde yeni açılışlar ve etkinlikler yılı olacak"





Haydar Yenigün, 2019’un, Ford Trucks için Rusya özelinde yeni açılışlar ve etkinlikler yılı olacağını, bu yıl içinde 9’un üzerinde tesisi daha hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

2014 yılı itibarıyla üretim partnerleri Avtotor ile Rusya'da yerli üretime geçtiklerini hatırlatan Yenigün, "Kaliningrad'daki üretimimizde yeni F-MAX ile çıtayı daha da yükseltiyoruz. Artık Rus müşterilerimiz de bu mükemmel aracı kullanabilecek. 2019 Yılı Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü Yeni Ford Trucks F-MAX ağır ticari üretiminde geldiğimiz noktanın önemli bir göstergesi. Ar-Ge faaliyetlerimiz ve güçlü bilgi birikimimiz sayesinde bu mükemmel aracı geliştirdik ve bu prestijli ödülü kazandık. Bu ödül, geleceğimiz için bir kilometre taşı ve uluslararası alanda takdir görmek de son derece cesaret verici. Yeni F-MAX, 13 litre hacimli 500 PS güce ve 2500 Nm torka sahip Ecotorq motoruyla dünya çapında bir oyuncu. Yeni çekicimizle uluslararası taşımacılık sektöründe rekabetin boyutlarını değiştireceğimize eminiz." ifadelerini kullandı.











