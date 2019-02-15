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Ford Trucks çekicilerde, 12 ay vade ve sıfır faiz kampanyası

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, şubat ayında tüm çekici serisi araçlarda müşterilerine avantajlı ve cazip teklifleri sunmaya devam ediyor

15 Şubat 2019 Cuma 12:10
Ford Trucks çekicilerde, 12 ay vade ve sıfır faiz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, şubat ayına özel tüm çekici serisi araçlarında 250 bin TL krediye, 12 ay vade, yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, şubat ayında müşterilerine avantajlı ve cazip teklifleri sunmaya devam ediyor.

Şubat ayına özel tüm çekici serisi araçlarında 250 bin TL krediye, 12 ay vade, yüzde 0 faiz fırsatı sunan Ford Trucks’ın ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü yeni çekicisi F-MAX de bu kampanya kapsamında müşterileri bekliyor.

2. el ağır ticari araçta faaliyet gösteren TruckMarket ise satışa sunduğu her marka ve model 2. el kamyon ve çekici için uygun vade ve faiz oranlarıyla kişiye özel finansman çözümleri sunmaya devam ediyor.

TruckMarket, şubat ayına özel kampanyası ile Ford Trucks güvencesine sahip 2. el Ford Trucks çekicileri (sadece Truckmarket stoğunda bulunan Ford Trucks marka çekici araçları için geçerli) 150 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatıyla müşterilerine sunuyor.

TruckMarket’te kredi başvurusu, kasko ve sigorta işlemleri için tek noktadan hizmet alınabiliyor. Ayrıca, müşterilere banka iş birlikleri ile düşük faizli kredilerden yararlanma imkanı sunuluyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:10
  1. Ford Otosan
  2. Ford Trucks

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