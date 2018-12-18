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Ford Otosan'dan öğrenciler için araç hibesi

18 Aralık 2018 Salı 15:36
Ford Otosan'dan öğrenciler için araç hibesi

SAKARYA (AA) - Ford Otosan tarafından "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç hibe edildi.

Arifiye ilçesinde Ford Akgün bayisindeki araç teslim töreninde şirket yetkilileri hibe edilen aracın anahtarını, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a teslim etti.

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ford Otosan'ın Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç teslimi için bir araya geldiklerini söyledi.

Mesleki eğitimde sadece eğitim camiasının değil, sektörün de sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu değişime hızlı ayak uydurabilmenin yolu ve en etkili rolü, sektörle iş birliğidir. Mesleki alanda aradığımız şey; beceri eğitimi. O nedenle sektör temsilcilerimize üretime yönelik ürünlerinizin bazı parçalarını bizim okullarımıza sipariş verin diyoruz. Bunu bizim çocuklarımız üretsinler, ürettikleri üründen elde ettikleri gelirler destekleyici, motive edici unsurlar olsun. Öğrencilerimiz, becerisi geliştiği oranda iş yapacak ve bu oranda okulun döner sermaye işletmesinden gelir elde edecek. Bu, sektörle aidiyet duygusunu artıracağından mesleki eğitime büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Sakarya'daki sektör temsilcilerimizi bizimle iş birliğine davet ediyorum. İnşallah Sakarya'mızı mesleki eğitimde olması gereken yere birlikte taşıyalım."

Ford Otosan Satış Sonrası Bölge Müdürü Sinan Neccar da Türkiye çapında toplam 71 meslek lisesine Ford Otosan'ın araç hibe ettiğini, bunlardan birini Sakarya'ya verdiklerini belirtti.

Neccar hibe edilen aracın öğrencilerin sektöre girmesine vesile olmasını temenni etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:36
  1. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  2. Ford
  3. Hibe araç
  4. milli eğitim
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  6. Sakarya
  7. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş

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