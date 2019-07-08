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Ford Otosan’dan Gölcük’e "toplumsal" yatırım

Gölcük Fabrikası’nda 2001 yılı itibarıyla üretime başlayan Ford Otosan, ilçede yeni diş ünitesinin düzenlenmesi ve polikliniğin yenilenmesi ile kuyumculuk atölyesi oluşturulması projelerine katkı sundu

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
Ford Otosan’dan Gölcük’e "toplumsal" yatırım

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Fabrikası’nda 2001 yılı itibarıyla üretime başlayan Ford Otosan, ilçede yeni diş ünitesinin düzenlenmesi ve polikliniğin yenilenmesi ile kuyumculuk atölyesi oluşturulması projelerine katkı sundu.

Ford Otosan, Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi olarak, toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir büyümenin paralel olduğu inancıyla farklı alanlarda hayata geçirdiği toplumsal yatırımlarını sürdürüyor.

Şirket bu kapsamda Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yeni diş ünitesinin düzenlenmesi ve polikliniğin yenilenmesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Kuyumculuk Atölyesi’nin oluşturulması projelerine katkı sundu.

Gölcük Fabrikası’nda 2001 yılı itibarıyla üretime başlayan Ford Otosan, bulunduğu şehre değer katacak toplumsal yatırımlar projesi kapsamında Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hizmet kalitesinin arttırılması hedefiyle yeni diş ünitesinin oluşturulmasını ve polikliniğin yenilenmesini sağladı.

Aynı zamanda Ford Otosan, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir Kuyumculuk Atölyesi’nin hayata geçirilmesini sağladı.

Tesislerin açılışı için düzenlenen törenlere, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mürsel Durmaz, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz, Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naim Yüksel, Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şube Başkanı Bilge Saral, Gölcük Kuyumcular Dernek Başkanı Naim Gürel, Gölcük Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih, hastane personeli, halk eğitim merkezi öğretmen ve kursiyerleri katıldı.


- "Toplumsal yatırımlar yapmayı çok önemsiyoruz"


Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy, yaptığı konuşmada, Ford Otosan olarak elde ettikleri başarıların ve tecrübe birikimlerinin temelinde, insan kaynaklarının yattığını vurgulayarak, "Çalışanlarımızın yaşam kalitesini ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere kurum içerisinde gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Ancak şunu da gözden kaçırmamak gerektiğine inanıyoruz. Gölcük, hem bizim hem de çalışanlarımızın evi. Dolayısıyla çalışanlarımıza ve komşularımıza katkı sağlayacak toplumsal yatırımlar yapmayı çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Ali Rıza Aksoy, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine de işaret etti.

Açılışı gerçekleştirilen her iki projede de bir kamu kurumuyla iş birliği yaptıklarını aktaran Aksoy, "Kamu imkanlarıyla hayata geçirilen yapıların geliştirilmesi, değişen ve sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlara göre güncellenmesi konusunda bizim gibi şirketlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda da sektördeki liderlik rolümüzü örnek oluşturacak çalışmalarla pekiştirdiğimize inanıyoruz. Kamusal yapıların geliştirilmesinde sorumluluk üstlenme konusunda örnek oluşturuyoruz." diye konuştu.


-"Bu çalışmayla tüm bölge halkı için fayda sağlayacağımızı umuyoruz"


Yeni tesisler için sunulan desteklere değinen Ali Rıza Aksoy, şunları kaydetti:

“Deneyimli ve farklı alanlarda uzmanlığa sahip diş hekimlerinden oluşan kadrosuyla bölge halkına çok değerli hizmetler sunma potansiyeline sahip Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ciddi bir diş ünitesi açığı bulunuyordu. Bu ihtiyacı görerek, hizmet kalitesini üst seviyeye çıkaracak bir diş ünitesi oluşturulmasını ve polikliniğin yenilenmesini sağladık. Çalışanlarımızın yüzde 80’inin de hizmet aldığı bu hastanedeki altyapı eksikliğini kapatacak bu çalışmayla birlikte tüm bölge halkı için fayda sağlayacağımızı umuyoruz.

Ford Otosan olarak bugüne kadar çalışanlarımız için hayata geçirdiğimiz pek çok projede Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden büyük destek aldık. Her iki taraf açısından da çok verimli bir çalışma pratiği kazandık. Bu süreç içerisinde Halk Eğitim Merkezi’nde bir Kuyumculuk Atölyesi’ne ihtiyaç olduğunu öğrendik. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün bugüne kadar bize büyük bir özveriyle ve karşılıksız olarak sunduğu desteğe mütevazi bir teşekkür sunmak amacıyla bu atölyenin hayata geçirilmesinin sorumluluğunu üstlendik."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
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