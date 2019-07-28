Ford Otosan, Türkiye'nin ilk ağır ticari şanzıman test odalarını devreye aldı

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan mühendisleri, Türkiye'nin ilk ağır ticari şanzıman test odalarını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, geçen yıl Türkiye’de bir ilke imza atarak 49,5 milyon avro yatırımla çalışmalarına başladığı yerli şanzıman üretimi için önemli bir gelişme daha kaydettiğini duyurdu.

Ford Otosan mühendislerinin yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları yerli şanzımanı Eskişehir'de ürettiği kamyonlarda kullanmayı hedefleyen şirket, devreye aldığı yeni test odaları ile milli kaynakların ülke içinde kalmasına katkıda bulunacak.

Ford Otosan mühendislerinin tamamen kurum içi imkanlarla tasarladığı şanzıman test merkezleri önemli bir maliyet avantajı sağlamasının yanı sıra şirketin global arenadaki rekabet gücünü de artıracak.





- "Ürettiğimiz şanzımanları 2021'den itibaren kamyonlarımızda kullanmayı planlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yerli şanzıman üretiminin otomotiv sanayisi için kilometre taşı niteliğinde bir gelişme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ford Otosan olarak, geçtiğimiz yılın başında 49,5 milyon avro yatırımla ilk yerli ağır ticari şanzımanı üretmek için çalışmalara başlamıştık. Ürettiğimiz şanzımanları 2021 yılından itibaren kamyonlarımızda kullanmayı planlıyoruz. Ancak üretim sürecinden önce şanzımanlar, dünya çapında rekabet edebilmeleri, dayanıklılığını, kalitesini ve teknolojisini kanıtlaması için binlerce saat süren testlerden geçiriliyor. Ford Otosan mühendislerimizin geliştirdiği şanzıman test odaları ile hem ciddi bir maliyet avantajı sağladık hem de milli kaynakların ülkemiz içinde kalmasına önayak olduk. Uluslararası tüm standartları karşılayan test merkezlerimizde 3 bin saatin üzerindeki testleri tamamladık. Oldukça başarılı sonuçlar elde ettik."

Ford Otosan’ın bugün Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketi olmasını 1961 yılında başlayan Ar-Ge çalışmalarına borçlu olduğunu vurgulayan Yenigün, Türkiye'nin sıfırdan motor ve araç geliştirebilen ve üretilebilen tek otomotiv şirketi olarak, bugünkü Ar-Ge yetkinlikleri, geliştirdikleri motor teknolojileri ile otomotiv sektöründe dünya çapında rekabet edebilecek güce ulaştıklarını bildirdi.





- "Sahip olduğumuz mühendislik bilgi birikimi çok önemli boyutlara ulaştı"





Haydar Yenigün, "İnovasyonun başarıya giden yolda önemli bir itici güç olduğu bilinciyle yurt dışına teknoloji lisansı veren ilk Türk otomotiv şirketi olarak, sektörümüzün patent liderliğini de elimizde bulunduruyoruz. Tasarımdan itibaren proje süreçlerinin içinde olmak, dış kaynak bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak bizleri ortaya çıkardığımız ürünün tam anlamıyla sahibi olma noktasına getirdi. Sahip olduğumuz mühendislik bilgi birikimi çok önemli boyutlara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Ford Otosan, Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen test merkezleri için dünyada ilk olma özelliğine sahip bir konsept de geliştirdi. Şirket geliştirdiği şanzıman test konsepti ve yazılımları dahil gerekli patentleri almak için çalışmalarını sürdürüyor. Test odalarında kullanılan tüm yazılımlar ve mekanik dizayn Ford Otosan mühendisliğinin bir eseri olarak öne çıkıyor. Eskişehir'de toplam 3 adet şanzıman test odasını devreye alan Ford Otosan'ın kontrol ve yazılım kısmı açık kaynak kodlu olup sürekli geliştirilebilir nitelikte olmasıyla dikkati çekiyor.







