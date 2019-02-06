Ford Motorsport Türkiye, 2018'e yıl sonu partisiyle veda etti

İSTANBUL (AA) - Ford Motorsport Türkiye, geride bıraktığı 2018 sezonunu, ralli takım pilotları, takım sponsorlarının üst düzey yöneticileri ve motor sporları federasyonu temsilcilerinin bir araya geldiği bir partiyle kutladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanvekili Eren Üçlertoprağı, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Ford Motorsport Türkiye takım pilotları, takım sponsorlarının üst düzey yöneticileri ve motor sporları federasyon temsilcilerinin katılımı ile organize edilen Sezon Sonu Kutlama Partisi Maslak'taki Ford Motorsport Türkiye Garajı'nda gerçekleştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Motorsport Türkiye'nin yaşattığı başarıların yıllar sonra da hatırlanacağını, motor sporları tarihinde kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtti.

Yenigün, şunları kaydetti:

"Kurumsal gündemimizi destekleyen bir vizyon ve uzun vadeli planlarımızla birlikte, Dünya Ralli Şampiyonası - WRC'de genç pilotlarımızı yarıştırmak ve motor sporlarının en üst noktasında başarılar elde etmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl, Dünya Ralli Şampiyonası'nda Genç Pilotlar kategorisi olan Junior WRC'de toplam 16 pilot içerisinde Buğra Banaz'ın elde etmiş olduğu 6.'lık çok değerli. Türk sporcularımızın uluslararası alanda rekabetin en üst düzeyde olduğu motor sporlarında kendilerini geliştirmelerine vesile olmak bizler için gurur verici. 2018 yılı sonunda global lansmanını yaptığımız ve Uluslararası Yılın Kamyonu ödüllü Ford Trucks F-MAX çekicimizin pilotundan, mekaniğine tamamen yerli olan takımımızın bir parçası olması da beni ayrıca gururlandırıyor. Bizim için yıllardır bitmeyen bir tutku olan motor sporlarında, sayısız başarıyı ve ilkleri yaşatan Serdar Bostancı direktörlüğündeki Ford Motorsport Türkiye takımımızı pilotlarını, Fiesta Rally Cup çatısı altında yarışan sporcularımızı ve emeği geçen tüm teknik ekibimizi elde ettikleri başarılardan ötürü canı gönülden tebrik ediyorum."



- "Ülkemizin motor sporlarındaki vizyonuna yeni ufuklar eklediler"





Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ise Ford Motorsport Türkiye, 22 yıldır Ford Otosan ve sponsorlarının motor sporlarına verdiği istikrarlı desteği ile 2017 sezonunda Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarısı olan Avrupa Takımlar Şampiyonluğu ile taçlandırdığını belirtti.

Yücetürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında federasyonumuzun yoğun çabaları ile uzun bir aradan sonra ülkemize yeniden geri dönen WRC - Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris Rallisi ile birlikte Avrupa ayakları olan Portekiz, Fransa ve Finlandiya rallilerinde mücadele eden ekibimiz, ülkemizin motor sporlarındaki vizyonuna yepyeni ufuklar ekledi. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz 12. Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar şampiyonluğu uzun yılardır motor sporlarına yaptığımız istikrarlı yatırımın bir meyvesi... Başarılı bir sezonu daha geride bırakan Ford Motorsport Türkiye takımımızı, tüm pilotlarımızı ve özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımızı bize bu başarıları yaşattıkları için, Ford Otosan ailesi adına tebrik ediyor, tüm sponsorlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz."



Ford Motorsport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı da "Ford Motorsport Türkiye olarak, daha önce yaşadığımız Doğu Avrupa Şampiyonluğu, Doğu Avrupa Kupası ve 2017'de Türkiye'nin ilk Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonluğu gibi önemli başarıların ardından 2018'de WRC – Dünya Ralli Şampiyonası ile Avrupa’dan sonra gözümüzü dünyaya diktik." ifadesini kullandı.

2018'de WRC'de dünyanın en zorlu etaplarında Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarının altını çizen Bostancı, "Ancak, bu uzun vadeli bir çalışma planı ve motivasyon gerektiren bir organizasyon. 2018'de Dünya Ralli Şampiyonası'na ısındık. En büyük arzumuz gelecek yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası'nda ülkemizin adından söz ettirerek, daha önce elde edilmemiş başarıları kutlamak." değerlendirmesinde bulundu.



