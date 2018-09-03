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Ford, 3 modelini üretimden kaldırma kararı aldı

Otomotiv devi Ford, Avrupa operasyonunda girişmeye hazırlandığı ve yaklaşık 11 milyar dolara mâl olacak yeniden yapılanma planı ekseninde kar marjı daha yüksek olan SUV modellerine odaklanarak 3 modeli üretimden kaldıracak. Ford Mondeo, Ford Galaxy ve Ford S-Max üretimden kaldırılacak modeller arasında gösteriliyor

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:56
Ford, 3 modelini üretimden kaldırma kararı aldı

Ford, yeniden yapılanma kapsamında Avrupa operasyonunda önemli değişikliklere imza atıyor.

ABD'li şirketin bu kapsamda kârlılığı daha yüksek olan SUV modellerine odaklanacağı, Mondeo, Galaxy ve S-Max modellerinin üretimine ise son vereceği belirtiliyor. Bayilik sayısının azaltılacağı da gelen haberler arasında.

Ford CEO'su Jim Hackett, temmuz ayında yaptığı açıklamada yeniden yapılanma bütçesinin sadece Avrupa için 11 milyar dolar civarında olduğunu belirtmişti.

Ford, nisan ve haziran ayları arasında Avrupa operasyonunda 75 milyon dolara yakın zarar etmişti. Uzmanlar, Brexit nedeniyle otomotiv devinin daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini belirtiyor. 

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley tarafından hazırlanan bir raporda Ford'un yaklaşık 200 bin kişi olan iş gücünün yüzde 12'sinden feragat etmesi gerektiğini belirtilmişti. İşten çıkarmaların Avrupa ağırlıklı olabileceği vurgulanıyor. 

İngiliz The Times gazetesi, dahili yeniden yapılanmanın aylar sürebileceği ve Avrupa operasyonunun rakip bir firmayla ortak girişimle sonuçlanabileceği iddia edildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 08:56
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