'Fondaş basın ile batılıların ikiyüzlülüğü!..'

Batılılar tarafından fonlanan Türkiye’deki bazı basın kuruluşları ve haçlıların Türkiye’deki yayın organlarının şu son Altındağ olayındaki tavrı bile nasıl bin hainlik içinde olduklarını gözler önüne serdi.



Altındağ’daki ölümlü kavga yaşanmadan önce Türkiye’yi göçmenlerin sığınağı gibi gösteren ve AK Parti yönetiminin ülkeyi sığınmacıların yurdu yaptığı eleştirilerini yapan dış destekli basının haberlerini herkes hatırlıyordur. Erdoğan yönetiminin sınırları koruyamadığı ve isteyen herkesin rahatlıkla Türkiye’ye girdiğini iddia eden bu “Dış yönlendirmeli medya” ayrıca CHP, İP ve diğer Millet İttifakı üyesi partilerin açıklamalarını da köpürterek ve göçmen karşıtlarını tahrik ederek verip, adeta iç karışıklık çıkması için elinden geleni yaptı.



Halk TV ve onun türevlerinin yaptığı kin ve nefret yayıncılığının yanı sıra euronews, DW, BBC gibi Türkiye’de yayın yapan batılı yayın organları da bir hafta öncesine kadar göçmenlerin Türkiye’yi işgal ettiği ve Türkiye’de kimsenin huzurunun kalmadığı propagandasını yaparken, Ankara’daki bıcaklı kavga olayı sonrası bu defa başka bir kimliğe büründü.



Düne kadar Suriyeli ve Afganların Türkiye’yi istila ettiği ve AK Parti yönetiminin bundan nemalandığı yalanını yazan bu satılmış kukla medya, Altındağ provokasyonunun bir gecede de bastırılması ve çok daha kötü olayların yaşanmasının önlenmesi sonrası bu defa Suriyelilerin sesi olmaya başladı.

Tek gayeleri Türkiye’yi karıştırmak ve iç karışıklık çıkarmak olan “Dışarıdan yönlendirmeli satılmış basın” son günlerde Suriyelilerin safına geçip, Türkiye’deki sözde göçmen karşıtlığı ve ayrımcılığını eleştiriyor. Suriyelileri TV kanallarına ve internet sitelerine çıkarıp, bir avuç provokatörün yaptığı kötü muameleyi abartarak veriyor.



Dün Türkiye’yi göçmenlerin istilası altında diye veren batılı basın kuruluşlarının, Altındağ provokasyonu sonrası bu defa Türkiye’yi ve Türk halkını eleştirip sığınmacıların ayrımcılığı maruz kaldığını iddia etmesi ikiyüzlülüklerinin bin kanıtı. Lakin bu ikiyüzlü tutumu fark etmeyen ve hâlâ bu tarz yayın yapan kanalları ve siteleri takip eden Türk insanı bence batılılardan daha çok suçlu.



Batının fonladığı basın organları ya da direkt batının Türkiye versiyonu medya, işini yapıyor. Onların amacı iç çatışmaların olduğu zayıf bir Türkiye planına hizmet etmek. Ancak Türk halkı bu provokasyon basınını takip etmeyip, tepki gösterse onların da bu topraklarda uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum.

Dün AK Parti’yi mültecilere kapıları açıp Türkiye’yi istila etmesine neden olduğu için eleştiren ve muhaliflerin tepkilerin en üst perdeden veren batılı basının, bugün Türkiye’yi sığınmacılara kötü davranmakla suçlayıp haber yapması ne ilk olacak ne de son.

Aynı tarz habercilik yangınlarda da yapıldı

Mesela orman yangınlarında AK Parti hükümetini yerden yere vurup eleştiren bu satılmış fondaş basının, aynı eleştirileri Yunanistan için, İtalya için yaptığını duydunuz mu? Yaklaşık 1 yılda yangın söndüremeyen Avustralya hükümetini yerden yere vurup, yetersizlikle eleştirmeyen BBC’nin 10 günde söndürülen yangınlar üzerinden Türk hükümetini eleştirmesi de yine iç çatışma çıkarmaya yönelik haberciliğin başka bir örneği.



Terör örgütü PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları” adlı oluşumunun yangınları üstlenmesini bile vermeyen dış destekli fondaş medya ile yabancı kanallar, sadece CHP’nin yalan ve iftiralarını doğru olarak verip sonrasında bunlara yapılan yalanlamaları bile vermedi.



Alman DW kanalı ve sitesi, Almanya’daki selden sonra Merkel yönetiminin devlet kanalından IBAN vermesini çok küçük bir şekilde sadece bir defa verip geçerken, batı Karadeniz’deki felaketten sonra hükümetin IBAN numarası verip afetten etkilenen vatandaşlara yardım etmek isteyen halka bir seçenek sunmasını yine manşetlere taşıdı. Erdoğan yönetiminin yine halktan para istediğini iddia eden Alman kanalı, kendi fikrine yandaş olan bazı satılmış isimlerden de görüş alıp, “Türkiye, dünyadaki diğer insanlara yardım edeceğine önce kendi halkına yardım yapsın. Madem zengin bir ülkeyiz, başkasına yardım edecek güçteyiz neden halktan yardım topluyoruz” şeklindeki sığ fikirleri haberlerinde verip AK Parti karşıtı olan kesimi, nefretle doldurma planlarını sürdürüyorlar.

Peki bu Alman uşağı DW editörlerine sormak gerekmez mi “IBAN vermek zayıflıksa, Merkel yönetimine neden bu suçlamayı yapmadınız?”, “Neden Almanya, Suriyelilere yardım edeceğine kendi halkına yardım yapmıyor da vatandaştan para topluyor sorusunu sormadınız?”



Çünkü onların tek amacı var; Türkiye’de nefret ortamı oluşturup ilk fırsatta çatışma çıkarmak. Çünkü onların tek amacı, bu ülkenin birlik ve beraberlik içinde yaşamasına engel olmak.



Yine, onlar vazifelerini yapmak için canhıraş şekilde çalışmaya ve algı oluşturmaya devam edecek. Burada önemli olan bizim toplumun, bu ikiyüzlü tutumu görüp, sergileyeceği tavır. Biz eğer “benzer olaylarda, çıkarları doğrultusunda farklı tepkiler veren” bu fonlanmış basın ile batılı yayın organlarına tepki gösterip hesap sormazsak, benzer provokasyonlar yaşamaktan kaçamayız. Belki; AK Parti ve Erdoğan nefretiyle hareket eden kesim, hiçbir zaman bu yalan ve yönlendirme ile haber yapanları eleştirmeyecek ama en azından akıl sahipleri gerçeği görüp tavır alabilir.

Polonya gibi yasak getirilmeli

Ya da devletimiz AB üyesi Polonya’nın yaptığını yapabilir. Dışarıdan yönlendirme haberlere sınırlama getirmeye çalışan Polonya hükümeti geçtiğimiz günlerde örnek bir karar aldı. Yabancı kaynaklı basın organlarını yasaklama kararı alan Polonya örneğini hayata geçirmek belki Türkiye için iyi bir adım olabilir. Dış kaynaklı ve dıştan finanse edilen tüm basın yayın organları kapatılmalı. Ya da yalan habere imza atan gazete, kanal ya da haber sitesi, çok ağır cezalara çarptırılmalı.