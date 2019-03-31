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FOMGET fırtına gibi esti

Başkenti ve Türkiye’yi birçok dans yarışmasında başarıyla temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik Gençlik Topluluğu (FOMGET) başarılarına bir yenisini daha ekledi.

31 Mart 2019 Pazar 10:34
FOMGET fırtına gibi esti

Başkenti ve Türkiye’yi birçok dans yarışmasında başarıyla temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik Gençlik Topluluğu (FOMGET) başarılarına bir yenisini daha ekledi.


FOMGET, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği Ankara Kulüpler Arası İl Yarışması’nda Büyükler Geleneksel Düzenlemeli dalında birinci oldu.


FOMGET’ten başarı üstüne başarı


Cebeci Yaşar Sevim Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya yedi farklı kulüpten dans topluluğu katılırken, FOMGET Antalya yöresine ait halk oyunlarını sergilediği performansıyla birinciliği kazandı.


Ankara Kulüpler Arası İl Yarışması’nda on birinci kez birincilik kupasını alan FOMGET, yeni bir şampiyonluk hikayesine daha imza attı.


Türk kültürünü tanıtan rol üstleniyor


1995 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete başlayan FOMGET, Ulusal kültürümüzün içinde yer alan halk oyunlarına ait figürleri ustalıkla sergileyerek aynı zamanda Türk Halk danslarının tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor.


Ankara Kulüpler Arası İl Yarışması’nda birinciliği göğüsleyen FOMGET, 5 Mayıs tarihinde de Bölge Yarışması’nda performans sergileyecek.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:34
  1. sergi
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