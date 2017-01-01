Folkart Yapı’dan ön talepli fırsat

İzmir’de ürettiği modern ve nitelikli konut projeleri ile gayrimenkul piyasasına imzasını atan Folkart Yapı, şehrin en değerli lokasyonlarından Alsancak’ta hayata geçireceği yeni projesi Folkart Vega için ön talep toplama sürecine başladı. İsmini Lir takım yıldızları içinde yer alan ve Kuzey yarımkürede Arcturus’tan sonra en parlak ikinci yıldız olan Vega’dan alan Folkart Vega projesi, dört blokta yer alacak 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipi toplam 843 rezidanstan oluşacak.

Cazip seçenekler sunuluyor

53 mağazanın da yer bulacağı projenin lansmanı önümüzdeki günlerde yapılacak. Anahtar teslimleri 2021’in son çeyreğinde yapılması planlanan Folkart Vega’da, peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanırken, cazip koşullarda ödeme planları da sunuluyor. 450 bin liradan satışa sunulan projeyle ilgili önümüzdeki Cuma günü İzmir’de, Folkart Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak’ın da katılımıyla bir tanıtım toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.