Folkart Nova satışa çıktı

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir’de bugüne kadar imza attıkları 16 projeye imza attıklarını hatırlattı. Beğeni toplayan bu projelere bir yenisini eklediklerini belirten Sancak, “İzmir yeni kent merkezinde ikonik, ihtişamlı bir yapı olarak yükselecek Folkart Nova’nın yatırım tutarı 2 milyar TL’yi buluyor. Projenin inşaatı için bin 500 kişi çalışacak” ifadelerini kullandı.

29 milyarlık yatırım

Sancak, Folkart Nefes İstanbul ve Folkart Country Urla projelerinde inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğine dikkat çekti. Satışa çıkarılan Folkart Nova’nın da 2024 sonunda bitirileceğine işaret etti. Sancak, şunları kaydetti: “Rönesans ile Tekfen ortaklığından satın alınan büyük alanda ise proje satış ofisi yapımı ve zemin çalışmaları sürüyor. İzmir yeni kent merkezinde Türkiye’nin en büyük konut projelerinden birini yapacağımız dev çalışmamızla 2006’dan bu yana yaptığımız yatırımların toplamı 29 milyar TL’ye varacak. Önümüzdeki süreçte, Nova ve diğer yatırımlarımız sırasıyla devam edecek.”

İkonik yapı

176 konut ve ticari alanlardan oluşan Folkart Nova’da 3+1 ile üstü konutların alanı balkonlar dahil 150 ila 196 metrekare olacak. Proje, üç kuleyi bir araya getiren 38 katlı ikonik bir yapı olacak. Kulelerin farklı açılarda birleşmeleri, panoramik manzarayı koruyacak. ‘Seçkinlik’ teması üzerine kurulu Folkart Nova’da binanın yüzeyi ise karakteristik formu ve malzeme kalitesiyle her noktadan kendini gösterecek. Proje, akıllı ev özelliklerine de sahip olacak. Folkart Nova, stratejik konumuyla öne çıkıyor. Proje restoranlara, kafelere yakınlığıyla dikkati çekiyor.