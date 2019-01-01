Folkart, İzmir’e damgasını vuran marka oldu

Son yıllarda özellikle beyaz yakalıların birinci tercihi haline gelen İzmir, yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun sağladığı avantajlarla konut sektörünün parlayan yıldızı haline geldi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, son 5 yılda İzmir’de gayrimenkul yatırımı yapanların yüksek gelir elde ettiklerini ve tüm verilerin bu ivmenin hızlanarak süreceğini işaret ettiğini söyledi. İzmir’deki değişimi ve sektörün geleceğini değerlendiren Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, şu mesajları verdi:

Otoyol, büyük değişimin ilk adımı

“İzmir, hem ekonomik büyüme hem de gayrimenkul sektörü açısından önemli bir ivme yakaladı. Aslında bu durumun 8-10 yıllık bir geçmişi var. Fakat aynı dönemde genellikle İstanbul ön planda olduğu için İzmir yeterince dikkati çekmedi. Oysa kentte istikrarlı bir büyüme söz konusu. Buna rağmen kent fiyat avantajını koruyor. Metrekare fiyatı olarak halen İstanbul’un gerisinde... Özellikle yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun sağladığı ulaşım avantajı, yapımı devam eden İstanbul-Çanakkale-İzmir Otoyolu ve Çanakkale Boğaz Geçişi Projesi’nin yakın zamanda sağlayacağı imkânlar ile kente olan ilgi artarak sürecek.

İşini doğru yapanlar öne çıktı

Gayrimenkul sektörü, son birkaç yılda döviz fiyatlarında yaşanan iniş çıkışlı seyir ile enflasyon ve faizlerin yükselmesinden olumsuz etkilendi. Bu dönemde piyasada bir arz fazlası oluştu. Sağlam adımlarla yol almayan irili ufaklı bazı firmalar sıkıntı yaşadı. 2011’de yüzde 92,18 seviyesini gören inşaat güven endeksi, 2019’un Ocak-Eylül dönemi ortalamasında yüzde 53,9’a kadar geriledi. Bu tür dönemler sektör adına kötü olmakla beraber faydalı yanları da var. İşler yolundayken görülmeyen sorunlar böyle zamanlarda belirginleşiyor. İşini doğru yapanla yanlış yapan net olarak görülüyor. Açıkçası söz konusu dönem bizim açımızdan son derece faydalı oldu.

“Güven ve yüksek getiri inşa ediyoruz”

Bugüne kadar İzmir’de 6 milyar liralık yatırım değerine sahip projelere imza attık. Çeşme projelerimizle birlikte 2018 yılında 5 ayrı projemizde anahtar teslimi yaptık. Folkart Incity lansmanına Mayıs 2017’de start verdik, kasım ayı sonu teslimlere başlıyoruz. Yatırımcılarımız yüksek kâr elde ediyor. Folkart Life Bornova’da lansman fiyatlarıyla bugünkü değer arasında yüzde 88 ila yüzde 107’lik bir artış söz konusu. Folkart Time’da bu oran yüzde 74 ila yüzde 99 arasında. Incity’de ise daha şimdiden yüzde 43 ila yüzde 92 arasında değişiyor. Folkart Yapı’nın marka bilinirliği oranı 2018 yılında yüzde 97,3’e yükseldi. Güvenilirlik puanı yüzde 92,2, tavsiye edilme oranı da yüzde 90 olarak belirlendi.”