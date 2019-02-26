Foça’nın yetenek haritası çıkarıldı

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, yürüttüğü ’Yetenekten Kariyere Yolculuk’ projesi kapsamında, İzmir’in Foça ilçesinde de yapılan çalışma hakkında konuştu. Yrd. Doç. Dr. Aydın, Foça’da ilçenin tamamında öğrenim gören 2 bin 494 öğrencinin kişisel bilgilerini elde ederek sınıfların, okulların ve ilçenin yetenek haritalarını çıkardıklarını ifade etti.

Reha Midilli Kültür Merkezi’nde ’Yetenekten Kariyere Yolculuk’ adlı projenin bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Programa, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, şube ve bazı okul müdürleri ile öğrenci velileri toplantıya katıldı. Toplantı öncesi velilere, çocuklarının yetenek haritaları anlamını taşıyan kişisel raporlar verildi. Projeyi yürüten Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, raporlarda belirlenen özelliklerin ne anlama geldiğini, nasıl sonuçlar çıkarılması gerektiğini, kariyer seçimleri yaparken bu tablolardan nasıl yararlanılacağını ayrıntılı olarak anlattı. Ailelerin kendi hedeflerini çocuklarına baskıyla dikte etmek yerine ölçülmüş yetenekleri doğrultusunda hedeflere yönelmesinin gerekçelerini örneklerle aktardı.

Projeyi kendisinin geliştirdiğini, 2023 Eğitim Vizyonu ile uyumlu olduğunu, Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde dile getirdiğini, kendi projesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmediği bazı benzer uygulamaların da hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Dr. Oktay Aydın, davet aldığı bölgelerde çalışmalara katıldığını söyledi. Muğla, Aydın Söke ile Edirne gibi il ve ilçelerde yaptıkları çalışmalarda il ya da ilçenin tamamına değil bazı bölümlerine ulaşabildiklerini; ancak Foça’da ilçenin tamamında öğrenim gören 2 bin 494 öğrencinin kişisel bilgilerini elde ederek sınıfların, okulların ve ilçenin de yetenek haritalarını çıkardıklarını anlattı. Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, öğrencilerin kendi içlerinde en güçlü olduğu alanları belirleyerek, bu konuda hem kendilerine hem ailelerine yetenek danışmanlığı da yapmış olduklarını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar da, öğretmenlerin gözlem ve değerlendirmeleri ve ailelerin katkılarıyla projenin zaman sınırlaması olmadan süreceğini oluşan dosyanın çocuğun ilgi ve yeteneklerini yıllar itibariyle ortaya koyacağını, bilgiler ışığında doğru eğitim ve meslek seçimlerine yönlendirici olacağını söyledi. Akar, "Tespitlerle de sınırlı kalmıyoruz. Oluşturduğumuz yetenek kulüpleri, ders saatleri dışındaki kurslar, yaz kampları ve serbest etkinlik saatlerinde bu ilgi ve yetenek alanlarını geliştirici faaliyetler düzenliyoruz. Her şey doğru seçimlerle başarılı ve mutlu bir gelecek için" dedi.