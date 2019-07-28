Foça’da su şebekesine tarihi yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Foça’da eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ile su şebekesini yenileyecek. 23 kilometrelik iletim hattı ve 72 kilometrelik şebeke hattını kapsayan tarihi yatırım yaklaşık 58 milyon liraya mal olacak.

İZSU, su şebekesindeki kayıpların en aza indirilmesi ve Foça’da yaşanan su sıkıntısının sonlandırılması için harekete geçti. İlçenin eskiyen ve kaçaklara neden olan 40 yıllık içme suyu alt yapısını yenilemek için ihale çalışmalarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, 72 kilometrelik içme suyu ile 23 kilometrelik iletim hattını kapsayan yatırıma başladı. Tarihi yatırım yaklaşık 58 milyon liraya mal olacak.

Foça ilçesinin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar daha uzun ömürlü borularla sağlıklı bir şekilde karşılayacak çalışmalar kapsamında büyük bir depolama tesisi de yapılacak. Foça Askeriye’nin yanında yer alan 50 metreküplük su deposunun yerine yaklaşık bir günlük içme suyu da depolayabilecek 5 bin metreküplük su deposunun yapımına başlandı.

Yapalak mevkii ile Atatürk Mahallesi arasında ilçeye su aktaran 23 kilometrelik eski ve yetersiz iletim hattı yenilenecek. Mevcut iletim hattında yaşanan arızalar ve su kaçakları böylelikle sona erecek. Önümüzdeki günlerde iletim hattının yapım çalışmalarına başlayacak olan İZSU, turizm sezonunun sona ermesinin ardından tüm ekipleriyle ilçenin pek çok yerinde şebeke yenileme çalışmalarını sürdürecek. İlçedeki imalat çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak.