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Foça’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne coşkulu kutlama

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye çalışanlarıbaşta olmak üzere Foçalı kadınlara çiçek verdi.

08 Mart 2019 Cuma 16:53
Foça’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne coşkulu kutlama

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye çalışanlarıbaşta olmak üzere Foçalı kadınlara çiçek verdi.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, İzmir’in her yerinde olduğu gibi Foça’da da etkinlikler düzenlendi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla önce Foça Belediyesi Çocuk Evi’ni ziyaret ederek burada çalışan kadınlara çiçek verdi. Başkan Demirağ, bir süre çocuk evinde eğitim-öğretim gören miniklerle oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.


Daha sonra Foça Belediyesi’ne geçen Demirağ, belediye personeline de çiçekler vererek kadın çalışanların günlerini kutladı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Kadın emeğin temsilcisidir; kadın annedir, sevgidir, şefkattir. Kadın emeği kutsaldır. Hiçbir toplum, kadın emeği olmadan uygarlığa, demokrasiye erişemez. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlar, tüm kadınlara saygılar sunarım" dedi.


Öte yandan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Foça Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Millet İttifakı’nın CHP’li Başkan Adayı Fatih Gürbüz, birlikte Foçalı kadınlara çiçekler vererek günlerini kutladı. Gökhan Demirağ’a ve Gürbüz’e partililerde eşlik etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:53
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