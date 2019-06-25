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Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda 8 yeni atölye açıldı

İzmir’in Foça ilçesinde, ceza infaz kurumlarındaki el sanatları fuarı ve atölye ile tesislerin açılında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "Organizasyonda temel amaç; ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluları ceza infazından sonra topluma yararlı bireyler olarak kazandırmak.

25 Haziran 2019 Salı 14:45
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda 8 yeni atölye açıldı

İzmir’in Foça ilçesinde, ceza infaz kurumlarındaki el sanatları fuarı ve atölye ile tesislerin açılında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "Organizasyonda temel amaç; ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluları ceza infazından sonra topluma yararlı bireyler olarak kazandırmak. Üretime yönelen eller asla bir daha suç işlemeyecektir" dedi.


Foça ilçesinde, ceza infaz kurumlarında iş yurtları bünyesinde yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı ile satışının yapılacağı ürün ve el sanatları fuarı ile atölye ve tesislerin açılışı yapıldı. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki açılışta, 8 yeni atölyenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner de katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasında sonra açılışları yapılan atölyelerin tanıtımı dikkat çekti. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada üretilen ürünlerin marka haline geldiğini söyledi. Yılmaz, "Tutuklu ve hükümlüler tarafından "FOCE" markasıyla üretilen süt ve süt ürünleri, önemli bir marka haline geldi. Yeni üniteleri kendi imkanlarımızla kuruyoruz, gururluyuz" dedi.



"Üretime yönelen eller asla bir daha suç işlemeyecektir"


İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan ve Adalet Bakan yardımcısı Cengiz Öner de birer konuşma yaptı. Bakan Yardımcısı Öner konuşmasında, "Organizasyonda temel amaç; ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluları ceza infazından sonra topluma yararlı bireyler olarak kazandırmak; üretime yönelen ruh, üretime yönelen eller asla bir daha suç işlemeyecektir" dedi.


Eğitimlerin ardından hükümlülerin kurulan tesislerde üretime katılarak yeni bir meslek sahibi olmak için ter döktüğünü belirten Öner, ürünlerin de büyük ilgi gördüğünü söyledi. Öner, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun çok başarılı olduğunu da sözlerine ekledi.


Konuşmaların ardından ziyaretçiler yeni açılan; biyogaz, ahırlar, reklam ve tabela atölyesi, döşeme atölyesi, demir atölyesi, mobilya atölyesi, kanatlı hayvancılık ve seralarını gezdi. Ziyaret sırasında, yetkililerden bilgide alındı.


Açılışa ayrıca; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça’daki daire amirleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile İzmir ve civar ilçedeki başsavcılar katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:45
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