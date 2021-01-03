Foaming test nedir? Nasıl yapılır?

COVID-19 başta olmak üzere, idrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımı ile seyreden hastalıkların ön tanı ve klinik takibinde kullanılan, idrarın köpürmesi ile gerçekleşen ve bu sebeple de ‘’köpük testi ‘’ olarak tanımlanan özel bir idrar testidir.

Foaming test ne işe yarar?

- Bazı klinik bulguları olan ancak henüz COVID-19 olup olmadığı netleşmemiş, inkübasyon periyodundaki hastaların erkenden teşhis edilebilmesine yardımcı olur.

- COVID-19 teşhisi konmuş hastaların klinik takipleri ve prognozlarını takip etmeye yardımcı olur. Prognozu iyiyken kötüye giden hastaların veya prognozu kötü iken iyiye doğru giden hastaların günlük klinik takibinde yardımcı olur.

- Benzer şikayetleri olan ancak COVID-19 olmayan insanlara gereksiz yere PCR testi yapılmasının, BT çekilmesinin ve hospitalize edilmesinin önüne geçer.

- COVID-19 negatif olan ancak takip sürecinde olan insanların, karantina sürecindeki insanların, tedavisini tamamlamış ve evde takip sürecinde olan insanların klinik durumlarını pratik bir şekilde öğrenerek, kendisini takip eden doktorla paylaşmasını ve bu sayede tedavi süreci hakkında hızlıca karar verilmesini sağlar.

- COVID-19 ‘dan tedirgin olan, şüpheli bir ortama girmek zorunda kalan ve bu durumdan rahatsız olan insanların kendilerini kontrol etmesini ve bu sayede test sonucuna göre gerekli olması durumunda sağlık kuruluşlarına hızlıca başvurmasını sağlar.

- Covid-19 dışında vücudunda anormal giden bir tablo olan ve bu durumun farkında olmayan ancak bu olumsuz durum idrarına yansıyan bireyler için kendilerini kontrol etme ve erken dönemde sağlık kuruluşuna danışma imkanı sağlar.

- Sağlık çalışanlarının, hastalara koydukları ön tanı, kesin tanı ve klinik takip süreçlerinde işlerini kolaylaştırır.

Foaming test nasıl yapılır?

- Foaming Test tüpü üstteki kilitli kapaktan açılır. Bu esnada test tüpünün içerisinde bulunan -reaktanın dökülmemesine dikkat edilir.

- Kutuda bulunan eldiven giyilir ve idrar kabına bir miktar idrar dökülür. Kutu içerisinde yer alan pipet yardımı ile 2.5 ml idrar çekilir ve tüp üzerindeki beyaz işaretli çizgiye kadar tüpün içerisine yavaşça boşaltılır.

- Kilitli kapak kapatılır.

- Tüp 20 saniye aşağı yukarı yönde iyice çalkalanır.

- Test tüpü hafifçe sağa sola oynatılarak tüpün en üst kısmında birikmiş olabilecek köpüğün de sıvı yüzeyine inmesi sağlanır.

- Tüp sabit bir zemin üzerinde gözlemlenmeye başlanır. 1 dakika sonra tüp içerisinde oluşan köpük miktarının renk skalasındaki karşılığına göre test sonucu belirlenir.

- Kullanılan eldiven, pipet ve test tüpü, kutuda yer alan poşete konarak plastik atık alanına atılır.

Foaming test değerlendirmesi nasıl olur?

Yeşil renk: Klinik tablo iyi, idrarda virüs yükü yok, sağlıklı birey.

Sarı renk: Klinik tablo iyi, idrarda az miktarda virüs yükü (ve/veya protein yapılar) mevcut, takip gerektiren birey*

Turuncu renk: Klinik tablo orta düzeyde, idrarda artmış virüs yükü (ve/veya protein yapılar) mevcut, hasta birey.

Kırmızı renk: Ağır klinik tablo ve idrarda yoğun virüs yükü e/veya protein yapılar) mevcut, ağır hasta birey.