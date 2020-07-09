FMV’deki tecavüz skandalı böyle örtbas edilmiş! Mahkeme, delillere bakmadan, jinekolog görüşü almadan ilk duruşmada beraat verdi

Aşırı laikçi Feyziye Mektepleri Vakfı’na (FMV) ait Nişantaşı’ndaki Işık Anaokulu’ndaki cinsel istismar rezaleti gündemden düşmüyor. 4 yaşındaki çocuğun okul görevlisi tarafından cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine başlayan ve hukuk skandalıyla üst perdeye taşınan rezalet, uzman tarafından hazırlanan Bilimsel Mütalaa ile ortaya çıkarıldı. Akit’in ulaştığı Bilimsel Mütalaa, skandalın üzerinin nasıl örtülmeye çalışıldığını gözler önüne seriyor.

Mahkeme sapığı saldı

İstismar hadisesi, mağdur öğrenci M.’nin, okul hizmetlisi E.A’nın kendisini tuvalette istismar ettiğine yönelik 22.05.2019 tarihinde ailesine şikayetiyle patlak verdi. Açılan davada İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, 31.05.2019 tarihinde tutuklama talebini reddederek FMV’ci istismar zanlısının cezaevine girmesini önledi.

Ardından kamu davasının görüldüğü İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi de, “atılı suçu işlediği sabit olmadığı” iddiasıyla beraate karar verdi. Aile davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşırken; Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Sınar’ın hazırladığı Bilimsel Mütalaa’ya göre, FMV’nin suçun üzerini örtmeye çalıştığı belirlendi.

Yerel mahkemenin ilk duruşmada verdiği beraat kararındaki skandallar zinciri bilirkişi raporunda şöyle sıralandı:

Tartışılan mütalaa

20 sayfalık Bilimsel Mütalaa, olay yerine ilişkin farklı kamera kayıtlarını okuldan talep etmeden, uzman bilirkişi raporu almadan, çocuğun ilk muayenesini yaparak cinsel organındaki yaralanmayı teşhis eden jinekoloji uzmanını tanık olarak dinlemeden ve okuldaki diğer istismar vakalarıyla ilgili veli şikayetlerini delil kabul etmeksizin FMV görevlisi zanlının ilk duruşmada beraat ettirildiğini gözler önüne serdi.

CEO’su da sapık

Laikçi kesimin eğitim üssü olarak bilinen Feyziye Mektepleri Vakfı’nın CEO’su Koray Tulgar’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sapık paylaşımları Akit ortaya çıkarmıştı.

Okuldaki cinsel istismar rezaletini hangi zihniyetin örtbas ettiğini gösteren CEO Koray Tulgar’ın, “İçki için, sarhoş olun, küfredin, sevişirken gürültü yapın” gibi ifadeler sarf ettiği, birçok kadınla ilişki yaşama arzularını dile getirdiği ve sürekli çıplak kadın fotoğrafları paylaştığı belirlenmişti. FMV yönetimi ilk olarak Tulgar’ın da arkasında durmuş ancak Akit’in ısrarlı yayınları sonrası CEO’yu kapı önüne koymuştu.