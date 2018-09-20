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Flynn davası Aralık'ta sonuçlanıyor

FBI’ya yanlış ifade vermekle suçlanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı Michael Flynn’in yargılanmasının Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:08
Flynn davası Aralık'ta sonuçlanıyor

Münübe Yılmaz

Seçim zamanında ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinden bazılarının Rusya ile görüşmeler yaptığı iddiası kapsamında FBI’ya yanlış ifade vermekle suçlanan Michael Flynn’in, yargılanmasının Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor. Daha önce karar duruşmasının ertelenmesi telep edilen Flynn, Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahalesi ve hakkında yürütülen soruşturmada savcı Müeller’in ekibiyle işbirliği yapmaya devam ediyor. Mahkeme ve Flynn tarafından Ağustos'ta sunulan karşılıklı raporlardan sonra, Ekim ayında duruşma tarihi belirlenecek olan Flynn’in, yargılanması da Aralık ayında sonuçlanacak. Başlatılan soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiren Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Robert Mueller'in kanunsuz cadı avı, bir suç bulmak için devam ediyor. (Hillary) Clinton'ın seçim kampanyası haricinde Rusya ile hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı; bu yüzden 17 öfkeli Demokrat bulabilecekleri her şeye bakıyorlar. Bu, ülke için tamamen haksız ve kötü olduğu gibi hukuka da aykırı." ifadesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 07:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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