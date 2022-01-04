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Korona Virüs Flurona nedir? Flurona belirtileri neler? Flurona nasıl bulaşır?
Korona Virüs

Flurona nedir? Flurona belirtileri neler? Flurona nasıl bulaşır?

Koronavirüs kabusu kılıf değiştirerek yeri aldiğinde delta varyantı yeri geldiğinde Omicron varyantı olarak karşımıza çıkarken, son günlerde ister kuş gribi isterse de domuz gribi vakalarında da hızlı bir artış söz konusu olurken şimdi de Flurona adlı virüs peyda oldu. Peki Flurona nedir? Flurona belirtileri neler? Flurona kimlerde görülür? Flurona nasıl bulaşır? Flurona’dan korunmak için neler yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 09:04:00 - 2022-01-04 09:04:26
Flurona nedir? Flurona belirtileri neler? Flurona nasıl bulaşır?

Korona kabusu sürerken bir yandan da isim değiştiren virüsler insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Tüm dünya Omicron varyantına karşı alınacak önlemleri düşünürken ortaya çıkan yeni varyant adeta şoke etkisi yarattı. İsrail'de hamile bir kadında aynı anda influenza ve koronavirüs tespit edildi. 

Flurona nedir? 

Hamile ve aşısız kadının, hem grip enfeksiyonu hem de COVID-19’a yakalandığı belirtildi. Ülkede ilk kez rastlanan bu vakaya, her iki hastalığın adından (flu-koronavirus) türetilerek “Flurona” adı kondu.

Flurona belirtileri neler?

Genç kadında her iki hastalığın semptomlarının görüldüğü ancak hafif atlattığı için hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Hastanın tedavi gördüğü hastanenin jinekoloji bölümü başkanı Prof. Arnon Vizhnitser, “Hamile kadına grip ve COVID-19 teşhisi konuldu. İki kez yapılan kontroller sonrasında iki hastalığın testi de pozitif çıktı. Hastalıklar üst solunum yollarını etkileyerek nefes almayı zorlaştırıyor ve oldukça bulaşıcı nitelikte” diye konuştu.

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