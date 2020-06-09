Floyd’un öldürülmesi Amerikan baharını getirdi!

Sena Hanım

46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesiyle halk, adalet pankartlarıyla sokağa döküldü. Doğuştan ırkçı olunmaz. Irkçılık öğretilir. Beyaz bir çocuk siyahi bir çocuk iyi anlaşabilirler ve oyun arkadaşlığı kurabilirler. Sevginin dini, dili, rengi yoktur. Fakat beyaz bir polisin dizleri altında sadece sahte para taşıma şüphesiyle “boğuluyorum” derken Floyd, o cani polisin yüzünde insanlıktan yana hiçbir emmare yoktu. Hayvani bir zevk vardı. “Özgürlükler ülkesi” Amerika’nın tek kabul ettiği renk “beyazdı”. Amerika beş kardeşli bir ailenin eve gelen beş dilimli pastadan 4’ünü yiyen fakat o son dilim için bozgunculuk ve kavga çıkartan en şımarık üyesidir. Genelde Batının özelde Amerika’nın varoluşunu sömürü sistemine borçludur. Batı medeniyetinin varlığı ve yükselişi kan ve gözyaşlarıyla olmuştur. Beyaz adamın siyah adamı öldürmesi yasalarla güvence altına alınmıştır. Dillerine pelesenk ettikleri “insan hakları” ile tanınan Amerika Medeniyetini biraz yakından tanıyalım.

1770 Amerika Kölelik yasası: “Bu yönetim bölgesindeki tüm zenci, melez ve Kızılderili köleler taşınmaz mal olarak elde tutulacaktır. Herhangi bir köle efendisine karşı direnirse sahibi ıslah etmeye çalışırken asi köleyi öldürecek olursa böyle bir kaza hiç olmamış gibi köle sahibi tüm cezalardan muaf tutulacaktır.” Yıl 1770 Avrupa “sahibine direnen asi siyahı” öldürmenin hiçbir diyeti ve bedeli olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla siyahiyi öldürmek beyaza tanınmış doğal bir hak olarak tanıtılıyor. Gemilerle günde 18 saat ağır işçilik yapmaları için Afrika’dan insanlar getirtiliyor. Zayıf köle beyazın işini görmeyeceği için bir kısım köleler denize atılıyor. Aralarında kadınlar ve hamileler de var.

Bu yasa daha sonra Napolyon’un girişimleri ile kaldırılıyor. Ancak köklerde yerleştirilen bu hastalığa çözüm olmuyor. Bugün Floyd’u boğarak öldüren polis başına bir iş gelmeyeceğinin güvencesini ta o zamanlardan alıyor. Tarihin tozlu çarklarını biraz daha geriye saralım. 632 İslam’ın İlk Evrensel Bildirgesi Veda Hutbesi: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah katında en kıymetliniz, takvası çok olan Müslümandır. Arabın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Sakat siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse sizi Allah’ın kitabı ile idare ederse onu dinleyin ve itaat edin.”

Hz. Muhammed (as) bu sözlerini hayatında tatbik etmiştir. Cahililiye Döneminde siyahi olduğu gerekçesiyle Kâbe’ye yanaşması dahi yasaklanan Bilal-i Habeşi’yi Kâbe’nin tepesinde ezan okutan ilk peygamberdir Hz. Muhammed. Avrupa’yı “Konstantiniyye’de Latin külahı görmektense Türk sarığını görmeyi yeğlerim” diyen Grandük Notoras’a soralım. Şimdi Amerika yanıyormuş. Zulüm arşa yükselmiş. Gayretullaha dokunmuş.

Bu baharın Arap baharından uzun sürmesini Abd lobilerini ve ekonomisini çökertene kadar eylemlerin son bulmamasını diliyorum. İnsanlığın kanlarından ve ahlarından yükseltilen Avrupa medeniyetinin aynı ahlarla son bulmasını temenni ediyorum.

Kalın sağlıcakla.