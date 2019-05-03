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Florya’da kafeye araç daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Florya’da seyir halinde olan bir aniden duran araca çarpamamak için aracının direksiyonunu kırınca yol kenarındaki bir kafeye girdi.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Florya’da kafeye araç daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Florya’da seyir halinde olan bir aniden duran araca çarpamamak için aracının direksiyonunu kırınca yol kenarındaki bir kafeye girdi. Feci kazada kafede oturan iki müşteri ile bir garson yaralandı.


Kaza Şenlikköy mahallesi Florya caddesi üzerinde meydana geldi.İddialara göre 34 HL 5528 plakalı otomobilin sürücüsü sürücü Berkay Vatansever, önünde aniden duran araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Aniden direksiyonunu kıran sürücü cadde üzerindeki kafenin bahçe bölümüne daldı. Bahçedeki masalarda oturan iki müşteriye ile bir garsona çarpan sürücü güçlükle aracını durdurdu. Feci kazada garson, kafenin duvarı ile araç arasına sıkışırken kaza anında kafenin kalabalık olmayışı olası bir faciayı önledi.


İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.


1’ağır 3 yaralı


Olay yerine gelen ekipler araç ile kafenin duvarı arasına sıkışan İbrahim Yengin’i sıkıştırdığı yerden çıkarıp ambulansla hastaneye kaldırdı. Yengin’in durumu ağır olduğu öğrenildi. Durumları iyi olduğu öğrenilen diğer 2 yaralıdan Muammer Bulak’ın tedavisi olay yerinde yapılırken, diğer yaralı da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Florya caddesinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Bahçeye giren araç itfaiye ekipleri ve çalışanlar tarafından çekiciyle alındı. Kazaya karışan sürücü Berkay Vatansever emniyete gözaltına alınırken yaralılardan Muammer Bulak, "Hakikaten ölümden döndük. Genç bir çocuk kullanıyordu zaten önünde araç durmuş, kırmak zorunda kalmış. Direksiyonu kırıyorsun da insanların arasına dalıyorsun. Arabayı kırmak yerine vur arkadan mala zarar gelsin. Biz ölümden döndük" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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