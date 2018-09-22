Florence Kasırgası nedeniyle ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor!

ABD'nin doğu yakasını geçen cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper'un ofisinden yapılan açıklamada, dün akşam itibarıyla eyalette Florence kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 32 olduğu, diğer 11 kişinin Güney Carolina ve Virginia eyaletinde yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

5 BİN KURTARMA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Açıklamada, su baskınlarında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları övüldü, ilk yardım ekiplerinin kasırganın vurduğu bölgelerde yaklaşık 5 bin kurtarma operasyonu düzenlediği ifade edildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerinde çok sayıda evi su basmıştı.