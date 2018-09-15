0553 313 94 23

Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı vurdu

Florence kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı. 150 kişinin mahsur kaldığı bilgisi geçilirken, 500 bin kişi elektriksiz kaldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 00:50
Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı vurdu

Kasırgadan dolayı Kuzey Carolina'nın New Bern kentinde su baskınları yaşandı. Bir otelin çatısı çökerken, kasırganın yol açtığı yağmur ve dalgaların 24 ila 36 saat daha süreceğini belirtti.

Kategorisi 1'e düşürülen Florence sabah saatlerinde Kuzey Carolina'nın doğusundaki Wrightsville sahiline ulaştı.

Kuzey Carolina'nın New Bern kentinde de kasırganın yol açtığı su baskınları sebebiyle 200 kişi kurtarılırken 150 kişi de mahsur kaldı.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kalırken 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti.

ABD'nin doğu yakasında binden fazla uçuş iptal edildi.

Kuzey Carolina'nın Jacksonville otelinin çatısının çökmesi sonucu da 60 kişi tahliye edildi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) görevlisi Jeff Byard, yaptığı açıklamada, kasırganın yol açtığı yağmur ve dalgaların 24 ila 36 saat daha süreceğini belirtti.

Afet Yönetim Merkezi'ne göre kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kaldı, 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti.

Ulusal Hava Durumu Hizmetleri Merkezi uzmanı Brandon Locklear'a göre Kuzey Carolina'ya, normalde 8 ayda alacağı yağmur 2 ya da 3 gün içinde düşecek.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 00:50
  1. calorina
  2. florence
  3. kasırga

YORUM YAZ

  • halil45halil4527 dk önce
    kasirga abartiliyor ne varki bunda bizim antalyanin denizindehep oluyor
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çalışkan uyardı: Yanlış yapana af yok!
  1. Çalışkan uyardı: Yanlış yapana af yok!
  2. Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı..
  3. Florence kasırgası ABD'yi vurmaya..
  4. Paketlenen teröristlerle ilgili..
  5. Sağlık Bakanlığından 'Alaattin Çakıcı'..
  6. Ordu'yu dolu vurdu! Araçlar zarar gördü
  7. Cimbom'dan gol şov! Aslan Paşa'nın..
  8. İdlib halkından saldırılara tepki:..
  9. Yürüyen döviz bürosu! Dilencinin..
  10. Elazığ'da feci kaza! Otomobil sürüye..
  11. John Kerry'den Trump açıklaması:..
  12. PKK'lı terörist sahte kimlikle yakalandı
  13. PKK'ya bir darbe daha! O isim de..
  14. Meteoroloji'den iki il için uyarı!
  15. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
  16. Kritik isimden finansal kriz itirafı!
  17. Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı..
  18. Kilisede gerilim tırmanıyor! Ayrılma..
  19. 12 Dev Adam Karadağ'ı yendi!
  20. 20 yıllık savaş sona erdi! Barış..
Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
Elmayı bırak yerliye bak
Elmayı bırak yerliye bak
İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
Türkiye hamle yaptı! Rejim birlikleri kaçıyor
Türkiye hamle yaptı! Rejim birlikleri kaçıyor

Günün Karikatürü

15 Eylül 2018
‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı
‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı
PKK'lıar kuzu çevirirken JÖPER geldi!
PKK'lıar kuzu çevirirken JÖPER geldi!