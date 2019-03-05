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FLL’de astronot egzersizlerine yeni yaklaşım projesi: EMSPACE

Uğur Okulları İzmir Gaziemir Kampüsü öğrencileri, FLL’de astronotlar için geliştirdikleri uzay egzersizi kıyafeti ile ilk 5 takım arasına girerek, ‘Strateji ve Yenilikçilik’ ödülü aldı ve ulusal turnuvaya katılmaya hak kazandı.

05 Mart 2019 Salı 10:51
FLL’de astronot egzersizlerine yeni yaklaşım projesi: EMSPACE

Uğur Okulları İzmir Gaziemir Kampüsü öğrencileri, FLL’de astronotlar için geliştirdikleri uzay egzersizi kıyafeti ile ilk 5 takım arasına girerek, ‘Strateji ve Yenilikçilik’ ödülü aldı ve ulusal turnuvaya katılmaya hak kazandı.


Bilim Kahramanları Derneği tarafından, öz güven sahibi, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen, topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak öğrencilerin gelişimini sağlamak amacıyla, dünyada 80 ülkeden 25 binin üzerinde takımın katıldığı FIRST LEGO League (FLL) bilimsel uluslararası turnuvanın Türkiye ayağı gerçekleştirildi.


15.’si düzenlenen FLL’de, global temanın "Into Orbit - UZAY SERÜVENİ" olduğu yerel turnuvaya Türkiye’den 500’den fazla okul takımı katılıyor. Tematik, bilimsel, süreç ve takım çalışması odaklı bir turnuva olarak her yıl daha fazla katılımcı ve gönüllüyle hayata geçiriliyor. Turnuvanın bu yılki araştırma konusu; Güneş sistemimizdeki uzun süreli uzay araştırmaları sırasında, bir insanın karşılaştığı fiziksel veya sosyal bir problemi belirleyip bir çözüm bulmaktı.


Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Andromeda takımı, astronotların yerçekimsiz ortamdan dolayı yaşadığı fiziksel problemlerden biri olan kas atrofisi üzerinde çalıştı. Astronotların bu problemin önüne geçilebilmesi için yapmakta olduğu uzay egzersizlerinin süresini azaltarak daha etkili bir biçimde kaslarının çalışmasını sağlayan EMSPACE adlı egzersiz kıyafetini geliştirdiler. Elektriksel kas uyarımını kullanarak ulaşılamayan en derin kaslara ulaşarak kısa sürede egzersizi tamamlayıp diğer görevlerine daha fazla zaman ayarlayabilmelerini hedeflediler. Projenin yapım aşamasında alanında uzman birçok kişiyle tanışma fırsatı yakaladılar. Yaptıkları robot ile 45 takım arasından ilk 5’e giren Andromeda takımı, Strateji ve Yenilikçilik ödülü alarak ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:51
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