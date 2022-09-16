Fleboloji Kongresi 1740 katılımcıyla İstanbul’da

HABER MERKEZİ

Dünyanın her noktasından bin 700’den fazla uzman doktorun katılımıyla gerçekleşen kongrede, Türkiye’nin sağlık sektöründe yaptığı yenilikler ve çalışmaların anlatıldı. Kongrenin basın toplantısında konuşan, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, 4 yılda bir düzenlenen bu kongrenin öneminin, yeniden Türkiye’de yapılıyor olmasını sağlamaları olduğunu vurgulayan Bozkurt, “İstanbul dünyada en çok kongre yapılan 7’nci şehirdi. Ülkedeki terör eylemleri nedeniyle güvensizlik oluşurken 2018’de Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu’nun desteğiyle Avustralya’ya gittik, orada ülkemizin tanıtımını yaptık ve bu güven ortamını sağladık. Uzun yıllar sonra ülkemizde bin 700’den fazla katılımcının kayıt yaptırdığı kongreyi düzenliyoruz” dedi.

En büyük katılım

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, “Uzun yıllar sonra bir dünya kongresi İstanbul’da yapılıyor, bu kongrede kayıt sayısının 1.740 kişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti, “Bugüne kadar bu kongrede elde edilen en büyük sayıya ulaşıldı. Avustralya’da 1.100 kişi vardı, ABD’deki toplantıda 1.300-1.400 kişi vardı. Dünyada bu kongreye 56 ülkeden doktor geliyor ve katılımcıların yüzde 75’i yabancı. Türkiye için bu toplantının en büyük özelliği uzun yıllardan sonra ilk kez bir dünya kongresinin İstanbul’da yapılıyor olması” sözlerini sarf etti.