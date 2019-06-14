Flash Tv merkez binası yıkımını mahkeme durdurdu

Şubat ayında tartışmalı bir rapor ile yıkımına başlanan binada yıkım durdu. Bu sürede 18 katlı binanın 9 katı yıkılarak ortadan kaldırıldı.

Flash TV’nin Bursa merkezindeki Tower plaza isimli şirket merkezinin de bulunduğu bina için kanunî sürece rağmen yıkım sürdürülüyordu. Nihayet Bursa Büyükşehir Belediyesi Mahkeme kararına uyarak yıkımı durdurdu. Yürüyen mahkeme sürecinde Uludağ Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve Yıldız Mühendislik gibi kurumlardan gelen uzman raporlarında “riskli yapı raporunun eksik, hatalı, mevzuata aykırı” olduğu belirlendi.

Mahkemelerin ağır işlemesi ve idarenin zorlayıcı tutumu sonucu “gerçek durum anlaşılamadan” yapılan yıkım ile büyük maddi zararlara yol açıldı. Gelinen durumda Uludağ Üniversitesi Bilirkişileri’nin teklif ettiği ODTÜ, İTÜ gibi yetkin bir kuruluştan “yeterli bir teknik rapor” alınması bekleniyor. Alınacak nihaî teknik rapora kadar yıkım işleri durduruldu.