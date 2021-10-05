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Medya Flash TV yayına başlamadan üçkağıda başladı! Anlaşma yapılmadan afişe eklenen Saba Tümer'den açıklama
Medya

Flash TV yayına başlamadan üçkağıda başladı! Anlaşma yapılmadan afişe eklenen Saba Tümer'den açıklama

11 Ekim'de yayın hayatına başlayacağı duyurulan ve birçok CHP yandaşını bünyesinde topladığını iddia eden Flash TV'nin, Saba Tümer'in fotoğrafını anlaşmaya varmadan tanıtım afişlerinde kullandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 23:32:00 - 2021-10-06 00:24:23
Flash TV yayına başlamadan üçkağıda başladı! Anlaşma yapılmadan afişe eklenen Saba Tümer'den açıklama

Fehmi Koru, Akif Beki, Çağlar Cilara gibi isimlerin kanalda olacağı öne sürülen Flash Tv, yayın hayatına başlamadan üçkağıda başladı. Kanalın yeni sezon afişinde Saba Tümer de yer almıştı. Tümer, 11 Ekim'de yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV ile anlaştığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'Teklifi kabul etmedim'

Kanalın tanıtım afişlerinde kendisini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Saba Tümer, kanalın kendisine teklifte bulunduğunu ama bu teklifi kabul etmediğini ifade etti. Saba Tümer, şunları söyledi:

Zorunlu açıklama

Flash TV ile anlaşmış olduğum hakkında çıkan haberler ve görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Flash TV'den tarafıma program yapma teklifinde bulunulduğu doğrudur ancak görüşmelerimiz sonucunda kendilerine yanıtım maalesef olumsuz olmuştur. Bu süreçte, anlaşmamız olmamasına rağmen kurum adına hazırlanan billboardlarda fotoğrafımı görünce bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.

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